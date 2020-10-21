Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi geçici olarak sıfırlandı

Buğday, arpa ve mısır ithalatına ilişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 1 Ocak 2021 tarihine kadar buğday ithalatına yüzde 45, arpa ithalatına yüzde 35 ve mısır ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Dünyada ve Türkiye'de etkili yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ederken, Rusya ve Ukrayna gibi önemli tahıl ihracatçısı ülkelerin ihracatını kısıtlamak için tedbirler alması bekleniyor. Ayrıca Çin gibi ithalatçı ülkelerin yoğun ithalatları ve kuraklık nedeniyle gelecek yıl ekimlerin olumsuz etkilenmesi gibi nedenlerle dünya tahıl fiyatları yükseliyor.

Öte yandan, her iki iç piyasa da yem fiyatlarındaki artışın sürmesini önlemeye ihtiyaç duydu ve tüketici fiyatları üzerinde yukarı yönlü bir baskı olmaksızın gıda pazarına da ithalat düzenlemelerine yönelik gümrük vergisi uygulandı.