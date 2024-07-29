Bu zincirinden kopmuş güruhun alçaklıkları şaşırttı mı sizi? Meğer ne boş bir hayalmiş

Akşam gazetesi yazarı Murat Özer, ABD Kongresi'nde Netanyahu'nun alkışlanmasını sert bir şekilde eleştirdi. Özer, Amerika'nın Irak ve Afganistan'daki yıkımını hatırlatarak, Netanyahu'yu yargılamanın hayal olduğunu belirtti. Yazar, Netanyahu'yu alkışlayan ABD temsilcilerinin Filistinli çocuklara yönelik sadistçe düşünceler taşıdığını ifade etti. Özer, Batı'nın demokrasi ve özgürlük vaatlerinin gerçek dışı olduğunu vurguladığı yazısında şunları kaydetti:

"Elleri patlayacak nerdeyse alkışlamaktan. Oysa derdest edilip yargılanacağını konuşuyorduk aylardır. Ne boş hayal. Irak'ı gözlerimizin önünde yerle bir edip, bırakın şehirleri, Afganistan'ın görkemli dağlarını bile bombalarla biçen Amerika mı yargılayacaktı asrın en çirkin soykırımcısını.

Tam 79 kez alkışladılar Temsilciler Meclisi'nde Netanyahu'yu. Onlar avuçlarını hınçla döverken, kim bilir nasıl bir sadist ruhla eziyorlardı hayallerinde Filistinli çocukların başını. Her alkış, bir kurşun. Her alkış Amerikan silah endüstrisi için taze bir bomba. Kandırmasın kimse kendini, dünyaya vaat ettikleri "demokrasi ve özgürlük" tam olarak bu. Bir tek kafataslarımızdan şarap içmedikleri kaldı. Onu da yaparlarsa, insan yiyen atalarına layık olacaklar tamamen.

Bu zincirinden kopmuş güruhun alkışları şaşırttı mı sizi? Geleceğe dair umutlarınız mı tükendi? Dünya barışı denen şeyin boş bir palavra olduğuna kanaat mi getirdiniz? Biraz geç olmadı mı? ABD Başkanı oğul Bush "Bu bir Haçlı Savaşı'dır" diyerek mızrağını üzerimize doğrultalı tam 21 yıl oldu.

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Sadece bir meclis üyesi protesto etmiş Netanyahu'yu. Onunla teselli buluyoruz. Küçük bir kağıda "savaş suçlusu" yazarak sessizce haykıran Raşide Tlaib Filistin kökenli olmasaydı bunu da göremeyecektik demek ki.

ABD budur. Meclislerinin ilk Müslüman kadın üyesi olan bu kişi sadece "Filistin özgür olacak" dediği için üyeliğinin düşürülmesi oylandığında kendi partisinden dahi 20 üye "düşürülsün" oyu vermişti.

ABD'deki bu çirkin Siyonist gösteri pek çok şeyi gözler önüne serdi aslında. ABD seçimlerini kim alırsa alsın, dünyanın geri kalanı için hiçbir şey değişmeyecek.

Asıl sormamız gereken soru, 40 bin insanın kanında ellerini yıkayan bir caniye sevgilerini sunarken nasıl bu kadar pervasız olabildikleridir. Bu cesareti kim veriyor onlara? Yıkılmaz sandıkları ekonomileri mi? Dünyaya ölüm kusan devasa silah sanayileri mi?

Onların çok daha büyük bir silahı var. Üstelik gizli değil. İslam dünyasının hücrelerinde gezen yoldaşları onların en büyük silahları. Onlar adına fitne çıkarıyor, onlar adına ülkeleri karıştırıyor, onlar adına iç savaşlar tertipliyorlar.

Toplumu bir arada tutan ne varsa onlar namına saldırıya geçiyorlar. Ülkelerin bütünlüğünü hedef alıyor, etnik ve mezhep bağlarını öne sürüp bölüyor, İslam'ı ve kutsal olan ne varsa aşağılıyor, hakaret ediyor, küçümsüyorlar. Ahlaksızlık ve azgınlığı normalleştiriyor, "edep, terbiye, utanma duygusu" gibi ne kadar haslet varsa her mecrada topyekûn saldırıyorlar.

Hutbede sırf Allah'ın ayetlerini hatırlattığı için Diyanet İşleri Başkanı'na "hadsiz" diyecek kadar haddini bilmeyenler toplumumuzda var oldukça, ABD'nin başka bir silaha ihtiyacı olur mu?

Elleri patlayıncaya kadar zulme alkış tutanları kim cesaretlendiriyor? Cevabı uzakta aramayın. O şimdi ana muhalefette sözcülük yapıyor."