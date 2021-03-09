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Gündem Bu yıl umre yapılacak mı? 2021 umreye gidilecek mi? Ramazan umresi var mı?
Gündem

Bu yıl umre yapılacak mı? 2021 umreye gidilecek mi? Ramazan umresi var mı?

Son dakika haberi: Geçtiğimiz yıl korona virüs salgını nedeniyle hac yurt dışı vatandaşları için yapılamamıştı. Ramazan ayının yaklaşmasıla birlikte bu yıl umre ziyaretlerinin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Diyanet İşleri Başkanlığından 2021 yılı hac ve umre açıklaması geldi. Peki umre yapılacak mı? Türkiye’den umreye gidilecek mi? Bu yıl umre yapılacak yapılacak mı? 2021 umreye gidilecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-03-09 11:21:00 - 2021-03-09 11:22:59
Bu yıl umre yapılacak mı? 2021 umreye gidilecek mi? Ramazan umresi var mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 yılı hac ve umre ibadetleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri de yapılamayacaktır" denildi.

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklama: 2021 yılı hac ve umre ibadetleriyle ilgili vatandaşlarımızdan gelen yoğun sorular üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 2020 yılı hac ibadeti Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için hacı adaylarının kura ve kayıt hakları 2021 yılı için de devam etmektedir. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile 2021 yılı hac ibadetine ilişkin görüşmeler sürmektedir. Görüşmeler neticesinde alınacak kararlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri de yapılamayacaktır. Vatandaşlarımız, hac ve umre hizmetleri ile ilgili 0 850 260 13 13 numara aracılığı ile İletişim Merkezimizden bilgi alabilirler."

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