Bu yıl ihracat hedefi 34 milyar $

Geçen yılın son ayında ise yüzde 6.7 artışla 3 milyar 157 milyon dolar ihracata imza atan sektör, böylece aylık bazda tarihindeki en yüksek ihracat rakamına ulaştı.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “En büyük pazarımız Avrupa başta olmak üzere ekonomide yaşanan yavaşlama ve talep değişimlerine rağmen gerek aralık ayında gerekse 2022 yılında ihracat artışı kaydettik. İhracatımızda Euro/dolar paritesi kaynaklı 3 milyar dolarlık bir kayıp söz konusu. Bu nedenle geçen yılı yaklaşık 31 milyar dolar ile kapatıyoruz. Cumhuriyetimizin 100.yılı şerefine bu yıl hedeflediğimiz 34 milyar dolarlık ihracatla otomotiv endüstrisinde tüm zamanların ihracat rekorunu kırmayı hedefliyoruz” dedi.