Bu vitaminler saç dökülmesine iyi geliyor

Saçlarınızın daha sağlıklı ve güçlü olması için çareler arayanlardan mısınız? Saç sağlığı için tüketilen besinler çok önemlidir. Peki sağlıksız ve dökülen saçlar için ne iyi gelir? İşte dökülen saçlara iyi gelen vitaminler...

A vitamini saç uzatır

A vitamin saçların uzamasına yardımcıdır. Eksikliği saç dökülmesine ve saç derisinin kurumasına, kepeklenmeye yol açar. A vitamini aynı zamanda saç derinizin sebum üretmesini de sağlar. Sebum, saç derinizi nemlendirmeye yarar ve aynı zamanda saçınızın sağlıklı kalmasına yardımcıdır. Saçlarınızın sağlıklı olması için A vitamini almanız çok önemlidir Bu yüzden yumurta sarısı, patates, ıspanak, brokoli, havuç, balkabağı ve mercimek A vitamin açısından zengindir.

Saçların oksijeni: B vitaminleri

Saçlarınızın sağlıklı uzaması için gerekli olan en önemli vitaminlerden biri B vitaminidir. Aynı zamanda B vitaminleri, saç derisi ve köküne oksijen ve besin maddesi taşıyan kırmızı kan hücrelerinin oluşmasına da yardımcı olur.

B3 vitamini kan dolaşımını düzenler. Eksikliğinde saçlar güçsüzleşir, incelir, kırılır ve daha çabuk dökülür. Karaciğer ve ton balığı, tavuk, kırmızı et zemgin B3 vitamini kaynağıdır.

B7 vitamini saç için gerekli protein yapısının, keratinin oluşabilmesi için gereklidir.Yumurta sarısı, karaciğer, yeşil yapraklı sebzeler ve dut B7 vitamini kaynaklarıdır.

B9 (folik asit) saç üreten hücrelerin yenilenmesini sağlar, eksikliğinde saçlar geç uzar. Portakal, baklagiller, brokoli ve yeşil yapraklı sebezeler yüksek oranda folik asit içerir.

B12 vitamini hücrelere oksijen taşır, eksikliğinde yeterince oksijen almayan saç kökleri yeterince saç üretemez. En önemli B12 kaynağı kırmızı ettir.

C vitamini demir emilimini sağlar

C vitamini saçlarınızın sağlıklı uzamasını sağlamak için gerekli olan demirin emilimini sağlar. Aynı zamanda kolajen üretimini de arttıran C vitamini eksikliğinde saçlar çabuk kırılmaya başlar, görsel olarak da parlaklığını yitirir ve güçsüz görünür. Portakal, greyfurt, mandalina, kivi, kırmızı ve brokoli, çilek ve domates C vitamini deposudur.

D vitamini saçkırana çare

Yapılan araştırmalara göre D vitamini yeni saç köklerinin oluşumuna yardımcı ve eksikliği saçkırana sebep oluyor. Vücudunuz D vitaminini direkt olarak güneş ışınlarından alarak üretir. Aynı zamanda yağlı balıklarda ve bazı mantar çeşitlerinde de D vitamini bulunur.

E vitamini saçı onarır

Yeni saç hücrelerinin üretimine, var olanların ise onarımına katkıda bulunan E vitamininin eksikliğinde saçlar geç uzar, dökülür ve kırılır. Buğday, yulaf, marul, kereviz, ıspanak, soya fasulyesi yağı, mısır yağı, ceviz, arı sütü, tere, mısır, maydanoz ve lahana E vitamin kaynaklarıdır.