0553 313 94 23

Bu vitaminler saç dökülmesine iyi geliyor

Saçlarınızın daha sağlıklı ve güçlü olması için çareler arayanlardan mısınız? Saç sağlığı için tüketilen besinler çok önemlidir. Peki sağlıksız ve dökülen saçlar için ne iyi gelir? İşte dökülen saçlara iyi gelen vitaminler...

03 Eylül 2019 Salı 21:40
Bu vitaminler saç dökülmesine iyi geliyor

Saçlarınızın daha sağlıklı ve güçlü olması için çareler arayanlardan mısınız? Saç sağlığı için tüketilen besinler çok önemlidir. Peki sağlıksız ve dökülen saçlar için ne iyi gelir? İşte dökülen saçlara iyi gelen vitaminler...

A vitamini saç uzatır

A vitamin saçların uzamasına yardımcıdır. Eksikliği saç dökülmesine ve saç derisinin kurumasına, kepeklenmeye yol açar. A vitamini aynı zamanda saç derinizin sebum üretmesini de sağlar. Sebum, saç derinizi nemlendirmeye yarar ve aynı zamanda saçınızın sağlıklı kalmasına yardımcıdır. Saçlarınızın sağlıklı olması için A vitamini almanız çok önemlidir Bu yüzden yumurta sarısı, patates, ıspanak, brokoli, havuç, balkabağı ve mercimek A vitamin açısından zengindir.

Saçların oksijeni: B vitaminleri

Saçlarınızın sağlıklı uzaması için gerekli olan en önemli vitaminlerden biri B vitaminidir. Aynı zamanda B vitaminleri, saç derisi ve köküne oksijen ve besin maddesi taşıyan kırmızı kan hücrelerinin oluşmasına da yardımcı olur.

B3 vitamini kan dolaşımını düzenler. Eksikliğinde saçlar güçsüzleşir, incelir, kırılır ve daha çabuk dökülür. Karaciğer ve ton balığı, tavuk, kırmızı et zemgin B3 vitamini kaynağıdır.
B7 vitamini saç için gerekli protein yapısının, keratinin oluşabilmesi için gereklidir.Yumurta sarısı, karaciğer, yeşil yapraklı sebzeler ve dut B7 vitamini kaynaklarıdır.

B9 (folik asit) saç üreten hücrelerin yenilenmesini sağlar, eksikliğinde saçlar geç uzar. Portakal, baklagiller, brokoli ve yeşil yapraklı sebezeler yüksek oranda folik asit içerir.
B12 vitamini hücrelere oksijen taşır, eksikliğinde yeterince oksijen almayan saç kökleri yeterince saç üretemez. En önemli B12 kaynağı kırmızı ettir.

C vitamini demir emilimini sağlar

C vitamini saçlarınızın sağlıklı uzamasını sağlamak için gerekli olan demirin emilimini sağlar. Aynı zamanda kolajen üretimini de arttıran C vitamini eksikliğinde saçlar çabuk kırılmaya başlar, görsel olarak da parlaklığını yitirir ve güçsüz görünür. Portakal, greyfurt, mandalina, kivi, kırmızı ve brokoli, çilek ve domates C vitamini deposudur.

D vitamini saçkırana çare

Yapılan araştırmalara göre D vitamini yeni saç köklerinin oluşumuna yardımcı ve eksikliği saçkırana sebep oluyor. Vücudunuz D vitaminini direkt olarak güneş ışınlarından alarak üretir. Aynı zamanda yağlı balıklarda ve bazı mantar çeşitlerinde de D vitamini bulunur.

E vitamini saçı onarır

Yeni saç hücrelerinin üretimine, var olanların ise onarımına katkıda bulunan E vitamininin eksikliğinde saçlar geç uzar, dökülür ve kırılır. Buğday, yulaf, marul, kereviz, ıspanak, soya fasulyesi yağı, mısır yağı, ceviz, arı sütü, tere, mısır, maydanoz ve lahana E vitamin kaynaklarıdır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 21:40
  1. saç sağlığı
  2. Saç
  3. saç dökülmesi
  4. saç sağlığına iyi gelen
  5. saça iyi gelen vitaminler
  6. saç uzaması
  7. saçkıran

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gürcistan'da başbakanın istifa etmesi
    1. Gürcistan'da başbakanın istifa etmesi
    2. Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nın..
    3. Afrika Birliğinden Güney Afrika'daki..
    4. Bu vitaminler saç dökülmesine iyi..
    5. Kavgadan kaçarken alt kattaki balkona..
    6. Hastaneden suçlu kaçırmaya..
    7. FETÖ itirafçısı, futbola geri döndü!..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan güvenli..
    9. Bulduğu cismin patlaması sonucu ağır..
    10. Hong Kong'daki protestocuların..
    11. Türkiye-İran Sınır Güvenliği Toplantısı
    12. Libya Mitiga Havaalanı'na saldırılar
    13. "Vatan söz konusuysa gerisi..
    14. Galatasaray'da Kasımpaşa maçı..
    15. Şahinbey'de bu yıl 5 bininci nikah..
    16. Bakan Soylu, BM Mülteci Yüksek..
    17. Hamas'tan Filistinli tutuklu Sayih'in..
    18. Çekya Başbakanı Babis: "(Güvenli..
    19. Aydilge konseri öncesinde sürpriz..
    20. Güç kaybeden Dorian kasırgası tehdit..
    21. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın..
    22. Brezilya, Fransa’nın Amazonlara..
    23. Orta Anadolu Ekonomi Forumu
    24. Tarımsal destek ödemeleri ne zaman..
    25. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    26. "Başka Sinema Ayvalık Film Festivali"
    27. FETÖ'cüleri menfezde yakalayan komutan..
    28. Siirt’te akıntıya kapılan kişi boğuldu
    29. Burhan Kuzu'dan Cihan Yaşar özürü!..
    30. Beşiktaş’ta UEFA Avrupa Ligi oyuncu..
    Eski bakandan yeni parti açıklaması: Uzun bir süreden bu yana...
    Eski bakandan yeni parti açıklaması: Uzun bir süreden bu yana...
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız