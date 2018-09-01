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Bu uyarı özellikle sigara içenlere

Kanserin önlenmesi ya da tedavisi aşamasında kolaylık sağlar düşüncesiyle kullanılan “Beta Karoten” özellikle sigara içenlerde akciğer kanseri gelişimini önlemek yerine kolaylaştırıyor.

01 Eylül 2018 Cumartesi 19:00
Bu uyarı özellikle sigara içenlere

Beta karoten A vitamininin öncül maddesidir. Karaciğerde depolanır ve bünyede ihtiyaç duyulduğu zaman A vitaminine dönüşür.

Hangi besinlerde bulunur:

Beta karoten meyve ve sebzelerde bulunur. Havuç ise adeta onun simgesi haline gelmiştir. Gözleri bozuk olan çocuklara A vitamini takviyesi yapılmak istendiğinde özellikle havuç tavsiye edilir. Ispanak, marul, lahana, brokoli, kavun, şeftali, havuç, kayısı beta karoten açısından zengin besinlerdir. Genel olarak sarı, turuncu ve koyu yeşil sebzeler ile sarı turuncu meyveler beta karoten ihtiva eden yiyeceklerdir.

Faydaları bir hayli fazladır beta karotenin.

Beta karoten serbest radikallerin nötralize edilmesine yardımcı olan güçlü bir antioksidandır.
Bağışıklık sistemini destekleyerek vücudun enfeksiyonlara karşı mücadele etmesini sağlar.

Kansere karşı koruyucu etkisi vardır. Ağız, göğüs, mide, kalın bağırsak, serviks, yemek borusu gibi kanser türlerinin görülme sıklığının yetersiz beta karoten alımıyla ilişkisinin olduğunu tespit eden araştırmalar vardır.

Kalp damar hastalıklarını önleyici etkisi vardır. Damar sertliğini ve kalp krizi riskini azaltır.
Katarakt oluşumunu engelleyebileceği yine yapılan bazı araştırmalarda görülmüştür.

 

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 19:00
  1. beta karoten
  2. sigara

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