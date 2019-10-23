Bu tesadüf değil tabii ki! En çok hayal kırıklığına uğrayan ülke İsrail

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuştoğlu, Anadolu Ajansı’nın Editör Masası programında, Suriye’de yaşanan gelişmelere dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“En çok İsrail hayal kırıklığına uğradı”

“ABD'nin rolü ne olacak? ABD bizim bu bölgelerden çekiliyor ama Irak'ın batısına geçecekleri görülüyor.” diyen Çavuşoğlu şunları söyledi:

“Bugüne kadar YPG'ye verdikleri silahların bir çoğunu Irak üzerinden getirdiler. Burada PKK/YPG terör örgütü kurmalarının amacı İran buralara gelmesin. Bunu İsrail istiyor. Bu süreçte en çok hayal kırıklığına uğrayan ülke İsrail. ABD bundan sonra Suriye'de bir siyasi çözüme bizim gibi katkı sağlasın. Trump tamamen çekileceklerini söylüyor ama bir grubun yoğun kampanya yürüttüğünü görüyoruz. Artık YPG/PKK ile istedikleri yakın işbirliğini sürdüremeyeceklerdir.”

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