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Bu tesadüf değil tabii ki! En çok hayal kırıklığına uğrayan ülke İsrail

Suriye’deki gelişmeler nedeniyle en çok İsrail’in hayal kırıklığına uğradığını belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin İsrail istediği için, İran’ın önünü tıkamaya ve teröristleri Suriye’de barındırmaya çalıştığını söyledi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 11:41
Bu tesadüf değil tabii ki! En çok hayal kırıklığına uğrayan ülke İsrail

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuştoğlu, Anadolu Ajansı’nın Editör Masası programında, Suriye’de yaşanan gelişmelere dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“En çok İsrail hayal kırıklığına uğradı”

ABD'nin rolü ne olacak? ABD bizim bu bölgelerden çekiliyor ama Irak'ın batısına geçecekleri görülüyor.” diyen Çavuşoğlu şunları söyledi:

Bugüne kadar YPG'ye verdikleri silahların bir çoğunu Irak üzerinden getirdiler. Burada PKK/YPG terör örgütü kurmalarının amacı İran buralara gelmesin. Bunu İsrail istiyor. Bu süreçte en çok hayal kırıklığına uğrayan ülke İsrail. ABD bundan sonra Suriye'de bir siyasi çözüme bizim gibi katkı sağlasın. Trump tamamen çekileceklerini söylüyor ama bir grubun yoğun kampanya yürüttüğünü görüyoruz. Artık YPG/PKK ile istedikleri yakın işbirliğini sürdüremeyeceklerdir.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 11:41
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. İsrail
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. ABD
  5. Suriye

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  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 20 sa önce
    HAYIR EN ÇOK HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYAN CHPKK DIR.

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