  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Putin'den çok sert talimat: Sinek bile uçmasın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'daki saldırının arkasındaki kalleşliği açıkladı

Bu nasıl 23 Nisan? Bir yanda Mustafa Kemal bir yanda Türk bayrağına tekme!

Aliyev resti çekti! "Ermenistan bu anlaşmayı imzalamazsa..."

Hulki Cevizoğlu 'Bilgi sağlam yerden' dedi ve altılı masanın cumhurbaşkanı adayını açıkladı

'06.06.2022'ye dikkat' dedi ve olacakları sıraladı! Mustafa Kurnaz'dan şoke eden iddialar

Yineliyoruz: Bu rezilliğe dur deyin! İşte sapkınların Türkiye'deki işbirlikçileri

Temel fıkrası değil bu! CHP’li başkan, kendi tesislerinde zehirlendi

Bu film ödül alır! Kılıçdaroğlu eşine söylediği şeyi itiraf etti

Canan Karatay’ın son uyarısı şaşkına çevirdi: Herkesin evinde var ama alkolden farkı yok
Sağlık Bu patatesleri sakın ama sakın yemeyin! Anne karnındaki bebeği bile etkiliyor
Sağlık

Bu patatesleri sakın ama sakın yemeyin! Anne karnındaki bebeği bile etkiliyor

Son dönemde stokçular nedeniyle piyasa sürülen patatesler filizlenmiş şekilde satışa sunuluyor. İşte bu patatesleri yememek gerekiyor. Filizlenmiş patates tüketmek anne karnındaki bebeği bile etkiliyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 18:20:00 -
Bu patatesleri sakın ama sakın yemeyin! Anne karnındaki bebeği bile etkiliyor

Patates 7’den 70’e herkesin çok sevdiği besinlerden biridir. Kızartması, haşlaması, kavurması aklınıza gelecek onlarca şekilde pişirilebilir ve tüketilebilir. Kıtlık zamanı insanları hayatta tutan bitki olarak bilinen patates Türk mutfağının da vazgeçilmezlerinden biridir. Ancak, herkesin görmezden geldiği bir durum var: filizlenmiş patates...

Patates, dünya çapında herkesin sevdiği yiyeceklerin başında gelir. Fast food zincirinin temel halkası diyebileceğimiz patates, mutfaklarda da en çok kullanılan besinlerin başında gelir. Sık tüketilen patates, uzun süre kullanılmayınca filizlenmeye başlar. Genelde filizlenmiş patates görmezden gelinerek yemeğin içine ekledir. Aslında çok büyük bir hata!

Filizlenen patates ise oldukça zehirli hale dönüşüyor. Tüketildiğinde hem yemeğin zehirli hale dönüşmesine neden oluyor hem de sağlığı etkiliyor.

Araştırmalara göre filizlenmiş patates tüketmek anne karnındaki bebeği bile etkiliyor. Bu yüzden filizlenmiş patates tüketimine son verilmesi gerekiyor.

Üstelik beslenme uzmanlarına göre filizlenmiş kısımları temizlemekte işe yaramıyor. Yapısı bozulan bu tür patatesleri tüketmek vücudumuzun birçok organına zarar veriyor. Mide ve sindirim sistemine hasar veren filizlenmiş patates çoğu zaman özellikle yaz aylarında gıda zehirlenmesine yol açarak hastanelik olmamıza bile neden olabilir. Filizlenmiş patatesle ilgili En Son Haber sitesinde de dikkat çeken bir haber yayınlandı. Yayınlanan bu haberde filizlenmiş patatesteki tehlike dikkatli bir şekilde anlatıldı.

Neden zararlıdır?

Patates filizlendikçe glikoalkaloid içeriği yükselmeye başlar. Bu nedenle, filizlenmiş patatesleri yemek, bu bileşiklerden aşırı miktarda almanıza neden olabilir. Belirtiler tipik olarak filizlenmiş patatesleri yedikten birkaç saat ila 1 gün sonra ortaya çıkar.

Vücuda ne yapar?

Daha düşük dozlarda aşırı glikoalkaloid tüketimi tipik olarak kusma, ishal ve karın ağrısına yol açar. Daha büyük miktarlarda tüketildiğinde düşük tansiyon, hızlı nabız, ateş, baş ağrısı, kafa karışıklığı ve hatta bazı durumlarda ölüme neden olabilir.

Dahası, birkaç küçük çalışma, hamilelik sırasında filizlenmiş patates yemenin doğum kusurları riskini artırabileceğini düşündürmektedir. Bu nedenle hamile kadınlar özellikle filizlenmiş patateslerden uzak durmaktan fayda görebilirler.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay