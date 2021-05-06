Bu nasıl ulusalcılık? Dursun Çiçek'in kızı ABD'de bir askeri üsde aşı oldu!

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Emekli Albay Dursun Çiçek'in kızı Av. İrem Çiçek, ABD'de bir askeri üsde aşı olduğunu söyledi. Aşılanmaya giderken ABD sokaklarında bir video kaydeden Dursun Çiçek'in kızı, sözlerine ülkemizi karalayarak başladı. "Size bu sefer New York sokaklarından sesleniyorum. Bir süredir ailem burada olduğu için ben de buradayım." diyen Avukat İrem Çiçek, "Bugün aşı olmaya gideceğim. Türkiye'de aşı olup ondan sonra buraya gelmiş olmayı dilerdim ama adliyeler açık olduğu halde avukatlar aşılanmadı. Ne avukat olarak ne de yaşım dolayısıyla aşı olamıyorum. Sıranın bana gelmesi için yazın sonuna kadar beklemem gerekiyordu." ifadeleri ile Türkiye'yi karaladı.

Bir ABD üssünde İrem Çiçek'e ayrıcalık! Bu nasıl ulusalcılık?

24 Nisan'da 'Ermeni soykırımı' ifadesini kullanan ABD Başkanı Joe Biden'a tepkiler sürerken, ulusalcı olduğunu iddia eden Emekli Albay Dursun Çiçek'in kızının bir ABD üssünde aşı olması şaşkınlıkla karşılandı. Bu ayrıcalığın nereden kaynaklandığı merak konusu olurken, İrem Çiçek, aşı olduğu anların görüntüsünü de paylaştı: "Burası tanıdık bir yer. Bir askeri tesis."

İrem Çiçek'in babası Dursun Çiçek'in Joe Biden'a yönelik 24 Nisan'daki tepki mesajı böyleydi: