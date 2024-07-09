Bu mesleği yapmak kolay değil! 100 derecelik ateşin karşısında ekmek parası kazanıyor

Gaziantep'te kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden olan demircilik mesleğini icra eden Gökmen Gürban, ateşte ısıtılan demiri çekiçle işleyerek teknolojiye direniyor. Bakırcılar Çarşısında 40 yıldır demircilik yapan Gökmen Gürban, yaz kış demeden çalışmaya devam ediyor. Küçük atölyesinde sıcak hava ve ateşin karşısında el emeği, bilek gücü ile şiş, bıçak, balta, çapa, çengel ve kürek gibi el aletleri imal ediyor. Gürban, baba mesleği olan demirciliği yaz kış devam ettirdiğini söylüyor.

“Dışarısı 40 derece ise burası 100 derece oluyor”

Mesleğini yaz kış demeden zorlu şartlarda icra ettiğini söyleyen Gürban, “Burada ocağı yakıp öğleye kadar çalışıyoruz. Hava sıcaklığının arttığı saatlerde biraz mola veriyoruz. Sıcaklar bizi etkiliyor. Emek olmazsa bir şeyler olmaz. Günde 300 tane yapıyorum. Yaşımdan dolayı artık fazla yapamıyorum. Dışarısı 40 derece ise burası 100 derece oluyor. Çünkü ateş yakıyoruz. Mesleğimiz bu o yüzden yaz kış yapmak zorundayız” diye konuştu.

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