Bu mescit 200 yıldır zamana direniyor
Malatya’nın Arapgir ilçesi Osmanpaşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 200 yıllık Molla Eyüp Mescidi zamana direniyor.
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Malatya’nın Arapgir ilçesi Osmanpaşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 200 yıllık Molla Eyüp Mescidi zamana direniyor.
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