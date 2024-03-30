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Kültür - Sanat Bu mescit 200 yıldır zamana direniyor
Kültür - Sanat

Bu mescit 200 yıldır zamana direniyor

Yeniakit Publisher
2024-03-30 16:22:00 -
Bu mescit 200 yıldır zamana direniyor

Malatya’nın Arapgir ilçesi Osmanpaşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 200 yıllık Molla Eyüp Mescidi zamana direniyor.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/bu-mescit-200-yildir-zamana-direniyor-80110

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