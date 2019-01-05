Bu “laboratuvar”ı gözünüz gibi koruyun
Vücudumuzun kimya laboratuvarıdır karaciğer. Dünyada bu mükemmellikte bir laboratuvar olmadığı gibi, olması da mümkün değildir.05 Ocak 2019 Cumartesi 17:55
Karaciğerimiz 1600 gramdır ve 800-900 gram kadar kan taşır.
Hücrelerin enerji kaynağı olan şekeri yapar; yağların özümlenmesi ve dolayısıyla sindirim için vazgeçilmez bir madde olan ödü (safra) salgılar; birçok artığın vücuttan atılmasını ve vücudun zehirlerden arıtılmasını sağlar, kanı pıhtılaştıracak maddeleri yapar. Ayrıca alınan ilaçların bünyeye uyumunu sağlar.
Nazik bir organdır; birçok hastalığa tutulabilir: en çok bilineni sarılık, diğeri alkol sirozudur. Sirozda karaciğer büyür ve görevlerini yerine getiremez.
Karaciğere faydalı besinlere gelince:
Enginar: Cynarine adlı madde sayesinde en sert yiyecekleri dahi sindirimine yardımcı olur. Karaciğer hastalarının yanı sıra romatizma, artirit ve gut hastalığına yakalananlarla, hamilelere şiddetle tavsiye ederiz.
Meyan kökü: Dünya üzerinde birçok kabile yüzyıllardır ülser, artirit, bronşit ve karaciğer rahatsızlıklarına karşı meyan kökünü "doğal ilaç" olarak kullanır. Adrenalini yükseltir, insanın strese girmesini engeller, kan basıncını düşürür.
Zerdeçal: Karaciğer rahatsızlıklarının yanı sıra sindirime de yardımcıdır.
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