Bu karışımı içenler 3 günde 5 kilo veriyor! Kısa sürede kilo vermek: yapımı ise çok kolay! Sıfır yağ

Hızlıca kilolarından kurtulmak isteyenler için müthiş bir karışım var. Sadece evinizde bulunan iki malzemeyle zayıflamak mümkün.

SÜTLÜ YEŞİL ÇAY

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte hızlı kilo vermek için çeşitli yöntemler deneniyor. Herkes kendi bedenine uygun olan bir egzersiz ve diyet programı uyguluyor. Ancak bazen uygulanan diyet ve egzersiz kilo vermek için yeterli olmuyor. Bu sebeple genellikle zayıflamak isteyen birçok kişinin başvurduğu yöntemlerden biri bitki çayları tüketmek oluyor. Yeşil çay zayıflama üzerinde en çok etkili olan bitki çayı olarak biliniyor.

DİYET YAPANLAR TARAFINDAN TERCİH EDİLEBİLECEK KARIŞIM

Kalorisi son derece düşük olan yeşil çay, diyet yapanlar tarafından çok tüketiliyor. Metabolizmayı hızlandıran yeşil çay, vücut ısısını yükselterek, yağ yakma sürecini kolaylaştırıyor. Aynı zamanda tokluk hissi yaratıyor. Zayıflamak için adeta mucize olan yeşil çay, süt ile birleştiğinde sizi tığ gibi yapabilme özelliğine sahip oluyor.

Özellikle vücutta biriken ödem ve şişkinliği atmak için en etkili yöntemlerden biri olarak tanınan sütlü yeşil çay diyetiyle 3 günde 5 kilo verebilirsiniz.

3 GÜNLÜK BİR DETOKS PROGRAMI OLARAK YAPILIR

Sütlü yeşil çay diyeti ile zayıflamak için dikkat etmeniz gereken birkaç kural var. Sütlü yeşil çay diyeti 3 günlük bir detoks programı olarak yapılır. Beslenmek programınızda sütlü yeşil çaya yer vermek çok akıllıca olabilir. Tabi sadece sütlü yeşil çay tüketerek kilo verebilmeniz mümkün olmaz. Beslenmenize daha dikkat etmeniz ve bolca hareket etmeniz de gerekir.

SÜTLÜ YEŞİL ÇAY TARİFİ

Herkesi kısa sürede zayıflatan sütlü yeşil çayı evinizde bulunan malzemelerle kolaylıkla yapabilirsiniz.

Malzemeler;

2 yemek kaşığı yeşil çay

1,5 litre yarım yağlı süt

1 tatlı kaşığı tarçın

Yapılışı;

1, 5 litre sütün hepsini bir tencereye koyup kaynatın.

Ardından kaynayan sütü ocaktan alın. Soğumasını bekleyin.

Süt ılık olunca içine 2 yemek kaşığı kadar yeşil çay ekleyin.

Yaklaşık 20-25 dakika üzeri kapalı şekilde bekletin.

İçerisine bir tatlı kaşığı tarçını atın ve karıştırın.

Dinlendirdiğiniz detoks suyunu bir süzgeç yardımıyla süzün.