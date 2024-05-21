Bu karar için geç bile kalınmış! Yeni randevu sisteminde müthiş sonuç

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir muhabirin geçtiğimiz hafta uygulamaya konulan Onaylı Randevu Sistemi'nde herhangi bir sorunla karşılaşılıp karşılaşılmadığını sorması üzerine Koca, "Şu anda bir sorunla karşılaşılmadığını söyleyebilirim. Özellikle sadakatsizlik ve son dakika iptalleri sebebiyle kapasitemizin yüzde 30'unu kullanamıyorduk. Bu anlamda sadakat oranında, randevusuna gelen vatandaşımızın oranında önemli artış olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

"Sorunu çözene kadar mücadeleye devam edeceğiz"

Koca, bir gazeteci tarafından başlayan uygulama sonrası artış olan vatandaş oranını sorması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Yarın Koordinasyon Kurulu Toplantımız var. Koordinasyon Kurulunda değerlendirmiş olacağız. Bir aylık sonuçları da gelecek ay açıklayacağız. Bütün medyaya açık bir şekilde değerlendirme sonuçlarını açıklamış olacağız. Buradaki esas gündemimiz, vatandaşımızı daha hızlı sağlık hizmetine eriştirmek. Tüm gayret ve çabamız bunun için. Hem illerimizde hem hastanelerimizde başta şehir hastanelerimiz ve eğitim araştırma hastanelerimiz olmak üzere teker teker ziyaret ederek değerlendirmeler yapıyoruz. Gerektiğinde klinik klinik, birim birim değerlendirme noktasına kadar iniyoruz. Amaç; vatandaşın sağlık hizmetine bütün branşlarda erişebilmesini sağlayabilene kadar çalışmaya devam edeceğiz. Burada özellikle bazı branşlarda sorunları görüyoruz ama o branşlarla ilgili de sorunları çözmek için gayret ve çaba içerisindeyiz. Sorunu çözene kadar mücadeleye devam edeceğiz."

"Tüm mesaimizi çözüm için harcıyoruz"

Bir gazetecinin sağlık hizmetlerine yönelik yeni projelerin olup olmayacağını sorması üzerine Bakan Koca, "Şu an en öncelikli gündemimiz sağlık hizmeti talebi olan vatandaşlarımızın tamamının talebini en hızlı ve en uygun şekilde karşılamak. Tüm mesaimizi çözüm için harcıyoruz. Bu konuyu çözene kadar daha öncelikli bir gündemimiz olmayacak. Çözüm var ve yakın zamanda daha iyi sonuçlar aldığımızı hep birlikte göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.