Bu kadar alçalmayın bari! Sözcü ve Cumhuriyet'ten skandal manşet: Cebime para koyup gittiler

"Çılgın Sedat" lakabıyla tanınan şarkıcı Sedat Kapurtu'nun 3 katlı evinde dün bir yangın çıktı. Meydana gelen yangında Kapurtu'nun evi kullanılamaz hale geldi. Olay sonrası açıklama yapan Kapurtu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ayırdığı bir otelde ikamet ettiklerini belirterek "Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Evden uzakken böyle bir şey yaşamak, çoluğunun çocuğunun, eşinin yanında olamamak, onlara birden müdahale edememek çok kötü. Belki ben burada olsaydım böyle olmayacaktı diyorsun. Ama tabi ki Allah'ın takdiri. Ailemde hiçbir şey yok. Hepsi yerine gelir, hepsi tekrardan alınır. Kolay değil tabi ki çok zor" diye konuştu.

Yanan evinde büyük bir tahribat yaşandığını sözlerine ekleyen Sedat Kapurtu, "Bomba atsan bu kadar olmaz tahribat diyorsun. Sözün bittiği yer. Zaten 11-12 aydır sıkıntılı süreçteyiz koronadan dolayı. Hiç kimse çalışmıyor benim gibi binlerce yüzlerce insan var. Allah kimsenin evine böyle ateş düşürmesin. Nereden nasıl başlayacağımı bilemiyorum ama yıllarca insan ekmiştim. Ektiğim insanlar dahil ekmediklerim bile tek tek ulaşmaya çalışıyorlar. Bütün sanatçı arkadaşlarım aradı. Çok kişi geldi" dedi.

İBB tarafından tahsis edilen bir otelde kaldıklarını söyleyen Kapurtu, "Her yerden insanlar arıyor. Bunun partisi yok, herkes birlik olmuş. Tek yumruk gibi böyle herkesin araması çok güzel. Dün Saadet Partisi'nden geliyoruz dediler. Hiç daha önce görmedim, tanımıyorum. Cebime para koyup gittiler" ifadelerini kullandı.

Sözcü ve Cumhuriyet'ten alçak algı operasyonu

Öte yandan olayı haberleştiren CHP yandaşı Cumhuriyet ve Sözcü yine şaşırtmayarak bir kez daha kendilerine yakışanı yaptı.

Acı üzerinden bile çıkar sağlayacak kadar alçalan ve algı operasyonu yürüten sözde haber siteleri CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na methiyeler düzerken Saadet Partililere ise adeta nefret kustu.

Evi yanan şarkıcıya yardım eli uzatan Saadet Partilileri tahkir edip karalamaya çalışan solak medya "Saadet Partililer cebime para koyup gittiler", "Hiç tanımıyorum cebime para koyup gittiler" başlıklarını atarak kokuşmuş zihniyetlerini bir kez daha ortaya koydu.

İnsanlıktan zerre nasibini almayan CHP yandaşı solak medyanın, Saadet Partilileri şarkıcı Sedat Kapurtu ile "hiç ilgilenmemiş" ve "cebine sadece biraz para koyup gitmiş" gibi lanse edip algı yapması büyük tepki toplarken haberde "Evi küle dönen Çılgın Sedat'a Ekrem İmamoğlu sahip çıktı" denilmesi ne kadar ikiyüzlü olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.