Bu ilacın foyası yıllar sonra çıktı

En etkili kolesterol düşürücü ilaçlardan biri olarak reklam edilen Ezetrol hakkında Hollanda'da yapılan klinik çalışmalar, çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı: İlaç yararsız, üstelik yan etki olarak da kalp krizi riskini artırıyor.

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Hollanda'da iki yıl boyunca yüksek kolesterollü 720 hasta üzerinde yapılan araştırmada, yurt dışında Zetia adıyla bilinen Ezetrol adlı ilacın, sanılanın aksine kolesterolü düşürmediği ve kalp krizini de tetikleyici etkisi olabildiği belirlendi. Çalışmayı ABD'nin New York Times gazetesine değerlendiren Cleveland Clinic kardiyoloji bölümü başkanı Dr. Steven Nissen de, sonuçları "şok edici" olarak niteleyip, doktorların hastalara Ezetrol vermemeleri gerektiğinin altını çizdi.

Dr. Nissen, "Milyonlarca hasta hiçbir yararı olmadığı halde ilacı kullanırken, kalp krizi riskleri artıyor" dedi.

Kolesterol yüksekliği hastalık değildir.

Kolesterol arttıkça kalp-damar hastalığı riski artmaz.

Kolesterolü normal ve düşük olanlar da kalp krizi geçirebilir.

Kolesterol yüksekliği bazı durumlar dışında ilaçla tedavi gerektirmez.