Bu iddia ortalığı birbirine katacak! Eğer doğruysa...

Günlerdir Hatay'da gittiği halasının evinde enkaz altında olan Taha Duymaz hakkında şoke eden bir iddia gündeme geldi. "Taha Duymaz prim için yapıyor enkazda değil" yorumu duyanları çıldırttı. Bu iddialar sonrası şarkıcı ve fenomen Ragıb Narin isyan etti.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerinde büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da enkaz altında kalan isimlerden biri de sosyal medya fenomeni Taha Duymaz idi. Geçtiğimiz gün Gülben Ergen "Taha Duymaz öldü"açıklaması yapsa da aile açıklamayı yalanladı.

Enkaz çalışmalarının devam ettiği sırada bir başka şoke eden yorum sosyal medyada gündem oldu. Bir kişi paylaşımlar yaparak "Taha Duymaz prim için yapıyor enkazda değil" deyince tepkiler çığ gibi büyüdü.

Enkaz alanında olan şarkıcı ve fenomen Ragıb Narin de isyan etti.

Narin "Üç kuruş insanların saçma sapan primlerine yanıt vermiyordum. Saklıyorlarmış, primmiş... Cevaplamak zorunda kalacağım bunları, buna inanan insanlar var maalesef. Hesabını maddi zorluklardan satmak zorunda kalmıştı. İkinci kardeşinin hesabı başkasında açık. Semiha şehir dışında yaşıyor ondan geç geldi. Girişler yasaktı... İnanmak isteyen insanlar neye inanmak istiyorsa inansın" diyerek sitem etti.