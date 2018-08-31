Bu durumlarda baş ağrınız sağlığınızı tehdit ediyor!

Baş ağrısı birçok nedene bağlıdır. Baş ağrınıza iyi gelen doğru tedaviyi bulmak için öncelikle baş ağrınızın tipini ve nedeni hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir. Aynı şekilde mide bulantısı ile birlikte baş ağrınız varsa ve bulantı baş ağrısı sonrasında başladıysa migren tipi baş ağrısından mustarip olabilirsiniz. Mide bulantısı ve baş ağrısına neyin iyi geleceğini öğrenmek için yazımızın migren tedavisi kısmını okumanızda fayda var. Temelde gerilim tipi ve küme tipi olmak üzere iki baş ağrısı çeşidi vardır. Gerilim tipi baş ağrılarına genellikle stres neden olur. Pek çok insanda ayda bir veya iki defa bu tip baş ağrıları görülür. Bu ağrılar genellikle birkaç saat sürer. Bazen daha inatçı ağrılar birkaç gün de sürebilir.

Gerilim tipi baş ağrılarının tipik belirtileri kafanın her iki tarafında da sürekli ağrı, boyun kaslarında gerginlik ve gözlerin arkasında basınç hissidir. Kadınları erkeklere göre daha çok etkiler. Küme baş ağrıları ise başınızın tek tarafını etkiler ve çok ağrılı olabilir. Genelde gece birkaç kez uyanmanıza neden olarak uykunuzu bölerler. Etkilenen taraftaki gözde yangı olabilir ve burnunuzun bu tarafında tıkanıklık olabilir. Küme baş ağrıları nadiren görülür ve kadınlara kıyasla erkekleri daha çok etkiler.

Baş ağrısıyla birlikte bu belirtiler varsa mutlaka zaman kaybetmeden bir doktora başvurun

Baş ağrınız aniden ortaya çıkıyorsa

Zamanla şiddeti artıyorsa

Çift görmenize neden oluyor, halsizliğinizi artırıyor veya duyu kaybına neden oluyorsa

50 yaşından sonra ortaya çıkmışsa

Başınıza aldığınız bir darbe veya kaza sonrası ortaya çıkmışsa

Boynunuzda sertlik veya ateş şeklinde kendini gösteriyorsa

Alışmadığınız bir durum yaratıyorsa

Şu ana kadar başınızın hiç böyle ağrımadığını düşünüyorsanız doktorunuza başvurmanız önerilir.

BAŞ AĞRISI TİPLERİNE GÖRE BAŞ AĞRISI NEDENLERİ

Baş ağrısına neden olan yapılar, beyni besleyen büyük atardamar ve toplardamarlar, beyin zarları, dişler, gözler, burun, kulaklar, sinüsler, ense ve sırt kaslarıdır. Tüm ağrı duyusunun oluştuğu ve yorumlandığı yapı olan beyin ise ağrısız bir organdır.

Baş ağrısı belirtilerini tiplere göre ayırmamızın nedeni baş ağrınızın tipini belirleyebilmeniz ve uygun tedaviyi uygulamanızdır. Gerilim baş ağrıları kafanızın etrafında sürekli ve basınç yapan bir ağrıya (gerginlik) yol açar. Gözlerinizin arkasında basınç ve boyun kaslarınızda gerginlik hissedebilirsiniz. Baş ağrısı bulantı, kusma veya ışık ya da sese karşı aşırı duyarlılıkla ilişkilendirilmez. Gerilim tipi baş ağrıları gün içinde ortaya çıkar ve birkaç saat ya da daha uzun sürebilir.

Küme baş ağrılarında, ağrı son derece şiddetlidir. Ancak ataklar en fazla bir veya iki saat sürecek şekilde kısa sürelidir. Ağrı hızla başlar ve başınızın tek tarafını, özellikle göz çevresini etkiler. Etkilenen taraftaki gözde yangı ve burunda tıkanma olabilir. Günde bir kaç kez, genellikle aynı saatlerde başlayan ve birkaç hafta ya da aylar süren baş ağrılarınız olabilir.

BAŞ AĞRISI NEDENLERİ VE BAŞ AĞRISINI TETİKLEYEN FAKTÖRLER

Gerilim baş ağrıları kafanızın etrafında sürekli ve basınç yapan bir ağrıya (gerginlik) neden olur. Gözlerinizin arkasında basınç ve boyun kaslarınızda gerginlik hissedebilirsiniz. Baş ağrısı bulantı, kusma veya ışık ya da sese karşı aşırı duyarlılıkla ilişkilendirilmez. Gerilim tipi baş ağrıları gün içinde ortaya çıkar ve birkaç saat ya da daha uzun sürebilir. Küme baş ağrılarında, ağrı son derece şiddetlidir. Ancak ataklar en fazla bir veya iki saat sürecek şekilde kısa sürelidir.

Ağrı hızla başlar ve başınızın tek tarafını, özellikle göz çevresini etkiler. Etkilenen taraftaki gözde yangı ve burunda tıkanma olabilir. Günde bir kaç kez, genellikle aynı saatlerde başlayan ve birkaç hafta ya da aylar süren baş ağrılarınız olabilir.

BAŞ AĞRISI TANISI

Eğer ara sıra baş ağrılarınız oluyorsa, doktorunuzu ziyaret etmeniz gerekmez. Genelde bu ağrıların nedenini anlayabilir ve nasıl geçireceğinizi de bilirsiniz. Ancak, çok daha sık ve şidetli baş ağrılarınız oluyorsa, hekime başvurmanız gerekir. Bulanık görme, bulantı, kusma, konfüzyon veya uykusuzluk gibi belirtiler yaşıyorsanız veya aniden saplanan şiddetli baş ağrılarınız oluyorsa doktorunuza durumu bildirin. Bunun altında yatan bir sorun olup olmadığını görmek için bazı tahliller yaptırmanız gerekebilir.

Bir baş ağrısı günlüğü tutmak da olası nedenlerin belirlenmesinde size yardımcı olabilir. Her başınız ağrıdığında ağrının ne kadar şiddetli olduğunu, ağrının nerede olduğunu, yaşadığınız diğer belirtileri ve o sırada ne yapmakta olduğunuzu not edin.