Bu camiye çocuklar koşa koşa geliyor
Adana’nın Feke ilçesinde göreve gelen bir imam çocukların Kur’an kursuna gelmesi için onlara pamuk şeker dağıtıp, caminin bahçesinde oyunlar oynuyor.
Hopka Dağı eteklerinde bulunan Akoluk Mahallesinde imam olarak görev yapan Muhammed Doğaç, mahalledeki tüm çocukların ve gençlerin camiye gelmesi için eşiyle birlikte çok çok farlı etkinlikler düzenliyor. İmam, çocuklara pamuk şeker dağıtırken, cami bahçesinde oyunlar oynayıp, Kur’an öğrenenlere hediyeler veriyor. Muhammed Doğaç, “21. Yüzyılda teknoloji çağında özellikle hocanın talebenin peşinde koşması gerektiğini düşündük. Bisikletine kadar oyuncak reyonumuz var. Kur’an’ı öğrenen çocuklara buradan hediye veriyoruz” diyor.