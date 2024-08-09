  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye ile savaşa hazırlanan ülke yüksek alarm durumuna geçti! Savaş gemisi her an harekete geçebilir

Dünyanın merkezi meğer Türkiye'nin o iliymiş! Koordinatlar orayı gösterdi, kent sakinleri şoka girdi

Başkan Erdoğan'dan gece yarısı askeri hamle

Mısır, Türkiye'ye yağacak milyonlarca Euro'ya göz dikti! Hedeflerinde şimdi onlar var

Ajanslar 'son dakika' koduyla servis ediyor! Terörist İsrail, o ülkeyi vurdu

Diyarbakır'dan petrol fışkıracağına çıkan şeye bakın! Alçaklar tüm Türkiye'nin hakkına giriyorlar

Aman dikkat! SGK'dan çok önemli uyarı

“Bu bizi çok üzüyor” diyerek duyurdular! Mobilya devi resmen iflas etti

Türkiye'yi ülkelerine davet eden ülke ABD'yi kovdu! Askeri üsleri kapatıp ülkeden çıktılar

KARGU kıtaları aştı! Yeni ihracat hedefi...
Aktüel Bu camiye çocuklar koşa koşa geliyor
Aktüel

Bu camiye çocuklar koşa koşa geliyor

Yeniakit Publisher
2024-08-09 12:01:00 -
Bu camiye çocuklar koşa koşa geliyor

Adana’nın Feke ilçesinde göreve gelen bir imam çocukların Kur’an kursuna gelmesi için onlara pamuk şeker dağıtıp, caminin bahçesinde oyunlar oynuyor.

Hopka Dağı eteklerinde bulunan Akoluk Mahallesinde imam olarak görev yapan Muhammed Doğaç, mahalledeki tüm çocukların ve gençlerin camiye gelmesi için eşiyle birlikte çok çok farlı etkinlikler düzenliyor. İmam, çocuklara pamuk şeker dağıtırken, cami bahçesinde oyunlar oynayıp, Kur’an öğrenenlere hediyeler veriyor. Muhammed Doğaç, “21. Yüzyılda teknoloji çağında özellikle hocanın talebenin peşinde koşması gerektiğini düşündük. Bisikletine kadar oyuncak reyonumuz var. Kur’an’ı öğrenen çocuklara buradan hediye veriyoruz” diyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23