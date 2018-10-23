Bu benlere dikkat!



Eğer baktığınızda birbirine benzemeyen, çap-büyüklük-renk-simetri olarak farklılık arz eden bir şey görülüyorsa hekimler buna çirkin ördek belirtisi “ugly duckling sign” de demekte. Ve kişiyi vakit kaybetmeden doktora gitmeye davet etmekteler.

“Çirkin ördek yavrusu”

Çok önem veriyorlar çünki, Amerika’da bile bu köstebekler yüzünden her 57 dakikada bir kişi ölüyor. Maalesef bizde bunun tutulmuş bir istatistiği yok.

D vitamini için güneş gerekli. İnsan güneşe çıkmalı ki, D vitamini alarak kemik yapısı güçlensin. Fakat bunu abarttığınızda “köstebek” yada “çirkin ördek yavrusu” hayatınızı zehir edebilir. Yani bu yaz yine tatil beldelerine gidip soyunup dökünüp güneş altına yatmadan önce herkes bin kere düşünmeli..



Sayfamızda gördüğünüz tablo size uyarıcı olmalı. Bunların dışında beninizde bir büyüme, kaşınma ya da kanama gibi herhangi bir değişim fark ederseniz yine hekime başvurmalısınız.

İfrat ve tefritten kaç

Cildimize rengini veren melanositlerdir. Kimimiz esmer, kimimiz buğday renkli, siyahi vs. oluruz bunlardan dolayı. Çünki bunlar cilde rengini veren melanin pigmentini yaparlar. Güneş ışığına daha fazla maruz kaldıkça daha fazla melanin pigmenti üretilir ve cilt rengi koyulaşır. Fakat zıvanadan çıktıklarında sorun olurlar.

Köstebekler erkeklerde omuz ve kalçalarda veya baş ve boyunda görülürken, kadınlarda kol ve bacaklarda daha sık görülür.

Risk Faktörleri

● Güneş ışığına maruz kalma

● Doğal olmayan ultraviyole ışığına maruz kalma

● Normal olmayan siğiller

● Ailede benzer kanser vakası olması. Yaklaşık hastaların %10’un bu durum bulunmaktadır.

● Beyaz ırk ve 20 yaşından büyük olma ve

● Kızıl, sarışın ve mavi gözlü olmak..

Belirtiler

● Siğilin renginde, boyutunda ya da biçiminde değişiklik olması,

● Düzensiz sınırları olması

● Birden fazla renk içermesi

● Simetrik olmaması

● Kanama veya ülserasyon göstermesi

● Siğillerin yanında birden fazla yeni siğil oluşması durumunda doktorunuza danışmalısınız.

Teşhis

Diğer cilt kanserlerinde olduğu gibi biyopsi ile teşhis konur. Komşuluk yoluyla, lenf damarları yoluyla ya da kan damarları yoluyla vücudun diğer bölgelerine yayılabilir.

Tedavi

Standart tedavi yöntemleri diğer kanser türlerinde de olduğu gibi cerrahi, radyoterapi, kemoterapi ve biyolojik tedavidir.



Biyolojik tedavi bağışıklık sisteminin kanserle mücadele etmesini sağlayan tedavidir. Hemen her vesilede yasıyoruz. Yine bu vesile ile hatırlatalım. Hanımlar, bebeklerinizin bağışıklık sisteminin güçlü olmasını sağlamak için onları bol bol ve uzun süre, mümkünse 2 yaşına kadar emzirmelisiniz. Yoksa işte böylesi durumlarda bağışıklık sisteminin zayıf olması tedaviyi zorlaştırmaktadır.

Tekrar edelim herkes kendisini sık sık muayene etmeli. Ve ciltlerinde gördükleri yeni bir şişlik veya değişikliği doktorlarına bildirmelidir. Yine ağrı, öksürük, iştahsızlık ve güç kaybı gibi geçmeyen bulguları da doktorunuza bildirmelisiniz. Unutmayınız ki bu illet tedaviden sonraki ilk 10 yıl boyunca da herhangi bir zamanda tekrarlayabilmektedir.