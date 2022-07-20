Bu araba değil, adeta bir tank! Resmen tanıtıldı

Br süre önce Türkiye pazarından çekilen Chevrolet, 2024 model elektrikli SUV aracını tanıttı. Blazer isimli dev araç, 557 beygir gücündeki motoruyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ancak Chevrolet'nin ülkemizde pazarı bulunmaması sebebiyle bu aracı Türkiye'de görme imkanımız ne yazık ki olmayacak.

Kapalı bir ızgara yapısına sahip olan elektrikli SUV, oldukça sert bir ön görünüme sahip. Bunun temel nedeni, kullanılan ince şerit LED farlar. Blazer, aynı sert görünüşü stop lamba tasarımı ile de ortaya koyuyor.

Çift renkli versiyonlara da sahip olan SUV'un dikkat çeken yanlarından bir tanesi ise kapı kolları. Elektrikli otomobillerde gövdeye gömülü kapı kolunu görüyor olsak da bu SUV'da böyle bir tercih yapılmamış.

Karşınızda Chevrolet Blazer

Chevrolet Blazer'ın iç tasarımı, tek kelime ile enfes görünüyor. 11 inç büyüklüğünde devasa boyutlu ve tam hayalet bir gösterge ekranı ile gelen SUV, 17,7 inç boyutlu bilgi-eğlence ekranı ile birleşik olarak bulunuyor. Anahtarsız çalıştırma özelliğine sahip olan otomobilin, bu işlevi gerçekleştirecek bir butonu olmaması da dikkat çekici. Zira mühendisler, anahtar algılandığı an itibarıyla arabayı çalışmaya hazır hale getiren bir sistem tasarlamışlar. Sürücünün aracı çalıştırmak için yapması gereken tek şey, frene basmak.

Aracın iç kısmındaki detayları bundan ibaret değil. Dijital klima, bardaklık bölümü, kol dayama bölmesi ile ısıtmalı, havalı koltuklar ve hayalet yardımcı ekran, dikkat çeken tasarım detayları arasında.

Chevrolet Blazer, Chevy Safety Assist isimli sürücü yardımcı sistemi ile birlikte geliyor. Bu sistem, otomatik acil frenleme, ön çarpışma takip sistemi, yaya takip sistemi, şeritten ayrılma uyarısı ve şeritte kalma yardımcısını içeriyor. Akıllı far teknolojisi ile park yardımcısı da Blazer'daki sürücü asistanının özellikleri arasında yer alıyor.

Gelelim motor seçeneklerine... Elektrikli Chevrolet Blazer, Araçta kullanılan en güçlü motor, tam 557 beygir gücü ve 879 Nm tork değerine sahip. "WOW" olarak isimlendirildiğinde tüm gücü aktif olarak kullanan SUV, 0-100 km/sa hızlanmasını 4 saniyenin altında gerçekleştiriyor. Chevrolet tarafından yapılan açıklamaya göre bu SUV'un bataryası, yalnızca 10 dakikalık şarjda 125 km menzil sunabilecek şekilde tasarlandı. Ayrıca Blazer'ın EPA standartlarında 500 kilometrenin üzerinde menzil sunabildiği açıklandı. Ancak bu rakam, EPA yetkilileri tarafından doğrulanmadı.

Yapılan açıklamalara göre Chevrolet'in elektrikli SUV'u, önümüzdeki yılın sonu itibarıyla, 2024 model olarak ve 45 bin dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek.