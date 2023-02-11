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Aktüel Bu acının tarifi yok! 6 çocuklarını depremde kaybettiler
Aktüel

Bu acının tarifi yok! 6 çocuklarını depremde kaybettiler

Hatay’da ikamet eden Mardinli 8 kişilik Hasar ailesinin 6 çocuğu enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Depremde 6 çocuğunu kaybeden babanın, ev bulup taşınmak amacıyla memleketi Mardin’de bulunduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 16:15:00 -
Bu acının tarifi yok! 6 çocuklarını depremde kaybettiler

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay’da bulunan Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesinden Hasar ailesi, enkaz altında kaldı.

Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları yapan ekipler, enkazda Mehmet (24), Seher (22), Özkan (21), Ahmet (15), Berat (13) ve Miray Hasar (7) cenazelerine ulaşırken anne Selma Hasar yaralı olarak çıkardı. Anne Selma Hasar Adana’ya kaldırılarak tedavi altına alındı.

Depremde 6 çocuğunu kaybeden acılı baba Abdurrahman Hasar’ın depremden 2 gün önce memlekete geri dönmek için Kabala Mahallesinde ev bulmak amacıyla Mardin’e bulunduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden 6 kardeşin cenazeleri Kabala Mahallesi aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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