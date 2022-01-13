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Kadın - Aile Brokoli suyunun faydaları nelerdir? Brokoli suyu yapılışı
Kadın - Aile

Brokoli suyunun faydaları nelerdir? Brokoli suyu yapılışı

Brokoli, K vitamini, kalsiyum, magnezyum, çinko ve fosfor açısından zengin olduğu için kemikleri ve dişleri güçlü tutar.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 10:01:00 - 2022-01-13 10:09:18
Brokoli suyunun faydaları nelerdir? Brokoli suyu yapılışı

Brokoli, familya olarak Lahanagillere bağlı, boyut olarak küçük ve yeşil topluluklar halinde bulunan bir sebzedir.

Brokoli suyu faydaları

  • Kansere karşı koruma sağlar.
  • Kemikleri güçlendirir. Bağışıklığı korur.
  • Göz sağlığına iyi gelir.
  • Sindirimi düzenler.
  • Kansızlığı ortadan kaldırır. Anemiyi engeller.
  • Cilt yapısına iyi gelir.

Brokoli suyu ne zaman içilmeli?

Oldukça sağlıklı ve vücuda yararlı olan brokoli suyuyla yapılan ve uzmanlar tarafından da tavsiye edilen bir kürdür. Taze olarak tüketilmesi önerilir.

Malzemeler;

  • 1 litre su
  • 250 gram brokoli

Yapılışı;

Geniş bir tencere içerisine suyu kaynatın. Kaynamaya başlayan suyun içerisine brokolileri atın ve 5 dakika kadar kaynatın. Demlendikten sonra brokoli suyunu süzün ve iki farklı kaba ayırın. Hem brokolileri tüketebilir hem de brokoli suyunu içebilirsiniz.

Brokoli suyu kürünü 21 gün boyunca tüketmeniz önerilir. Günde iki defa içilmesi tavsiye edilir. Kahvaltıdan önce bir bardak ve öğle yemeğinden de önce bir bardak olarak tüketilmelidir. 21 günlük bu uygulamanın sonunda brokoli suyunun muhteşem etkilerini görebilirsiniz. Ancak 21 gün uyguladıktan sonra bu küre bir süre ara verilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Haşlanan brokoli suyu içilir mi?

Genel olarak brokoli suyunun faydaları İbrahim Saraçoğlu tariflerine göre haşlama suyu şeklinde hazırlanır ve gün içinde içilebilecek 500 ml olarak tüketilir. Bu su aynı zamanda iştah kesici özellikleri ve detoks etkisi ile sağlıklı zayıflamayı sağlar.

 

 

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