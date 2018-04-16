Brezilya basını, Mariano'yu konuşuyor!
Mariano, Başakşehir maçında attığı enfes golle Avrupa ve Brezilya basınında da en çok konuşulan futbolcu oldu.16 Nisan 2018 Pazartesi 13:53
Medipol Başakşehir karşısında attığı enfes golle Galatasaray’a zirve yolunu açan Mariano, ülkesi Brezilya’da ve Avrupa basınında büyük ilgi topladı.
Brezilya basını Mariano’nun sol ayağıyla attığı şık gole geniş yer ayırdı. Globo Esporte, geniş yer verdiği haberde, “Eski Fluminense’li Galatasaray’ı kazandıran golü attı, takımını liderliğe taşıdı, ligde ateşi yaktı” derken, detayda, “Mariano’nun sol ayağı Galatasaray’ın galibiyetinin yolunu açtı” ifadelerine yer verdi.
Lance.net sitesi Mariano’nun golünü ön plana çıkarırken, sol ayağıyla atmasının sürpriz olduğunu savundu. UOL Esporte de Mariano’nun golünü videolu paylaşarak, zafere giden yol yorumunda bulundu.
France Football, Mariano’nun golünü öne çıkarıp, “Mariano haşmetli golüyle Galatasaray’ı zafere taşıdı." Brezilyalı yıldızın maçı bir anda çevirip, taraftarlarını coşturduğu ifade edildi.
Portekiz’in A Bola Gazetesi de Mariano’nun ikinci yarıdaki spekteküler golüyle Galatasaray liderliği aldı diye yazıldı.
YORUM YAZ