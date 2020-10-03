Brexit’te son 3 aya girilirken Birleşik Krallık’ın finans sektöründe çalışan 7 bin 500 kişi Avrupa’ya taşındı

İngiltere’nin 31 Aralık’ta tamamlanacak AB’den çıkma süreci yaklaşırken yalnızca son haftalarda iş yerini değiştirenlerin sayısı 400’ü geçti. Üstelik son dört yılda Avrupa Birliği’nde istihdam edilen yeni pozisyonlar ise 2 bin 850’yi buldu.

Sigorta şirketleri, bankalar, varlık yöneticileri Brexit süreci sona ermeden Avrupa’daki genişlemelerini tamamlamak istiyor.

Uluslararası danışmanlık şirketi Ernst & Young Birleşik Krallık Finansal Hizmetler yöneticilerinden Omar Ali, gelecek haftalarda daha fazla işgücü akışı olabileceğini belirterek zamanın dolduğunu ve korona virüsün ikinci kez pik yapması ve sınırların yeniden kapatılmasından dolayı endişeler de artacağını ifade etti.

Finans sektörünün; İngiltere’den taşınmasından sonra öncelik verdiği şehir, İrlanda’nın başkenti Dublin. Dublin’i, Lüksemburg, Frankfurt ve Paris takip ediyor.