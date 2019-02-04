0553 313 94 23

Brent petrolün varili 62,90 dolar

04 Şubat 2019 Pazartesi 09:35
Brent petrolün varili 62,90 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda 62,90 dolardan işlem görüyor.

Cuma gününe 61,24 dolardan başlayan ve gün içinde 63,11 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 62,88 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.26 itibarıyla yüzde 0,03 artışla 62,90 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 55,09 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin Venezuela'ya olan yaptırımları ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretim kesintilerinin etkisiyle petrol fiyatları 62 dolar bandında seyrediyor. Ayrıca ABD'de düşen petrol kulesi sayısı da fiyatların gerilemesini engelliyor.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 26 Ocak -1 Şubat döneminde bir önceki haftaya göre 15 adet düşerek 847'ye geriledi.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki azalışın ardından, cuma günü ham petrol fiyatlarında yükseliş yaşandı.

Brent petrolde, teknik olarak 62,92 ila 63,16 dolar aralığının direnç, 62,44 ila 62,68 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 09:35
  1. ABD
  2. petrol
  3. petrol fiyatı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şenol Güneş son dakika istifa mı edecek Beşiktaş-Antalyaspor maçı
    1. Şenol Güneş son dakika istifa mı..
    2. Hem cebe hem damağa hitap eden tatlı..
    3. Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
    4. VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay..
    5. Şehadet ayı şubat
    6. Mehmet Nuri Ersoy: Önemli olan Türk..
    7. Brent petrolün varili 62,90 dolar
    8. Döviz kurları
    9. Esenler'de dehşet... 1'i bebek 3 kişi..
    10. Eczacıbaşı VitrA'nın konuğu Hameenlinna
    11. Ara Güler belgeselinin prömiyeri..
    12. Süper Lig 20. hafta maç sonuçları puan..
    13. Goya sinema ödülleri sahiplerini buldu
    14. 'Anlatacak çok hikayemiz var'
    15. Türk ekibi Antarktika’ya ayak bastı
    16. Muhabbet bağının bülbülü: Hafız..
    17. Yurt içi piyasalar, enflasyon verisine..
    18. Papa'dan BAE'ye tarihi ziyaret.....
    19. Gazoz kapağına da taşa da minyatür..
    20. Karayolları yol haritası trafiğe açık..
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"
    Notaların altındaki şirke dikkat: İmanımızı şarkılarla çalıyorlar!
    Notaların altındaki şirke dikkat: İmanımızı şarkılarla çalıyorlar!
    'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
    'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Bakan Soylu: Ben İçişleri Bakanıyım ürktüm, korktum!
    Bakan Soylu: Ben İçişleri Bakanıyım ürktüm, korktum!
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a sert HDP tepkisi!
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a sert HDP tepkisi!