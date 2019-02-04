Brent petrolün varili 62,90 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda 62,90 dolardan işlem görüyor.



Cuma gününe 61,24 dolardan başlayan ve gün içinde 63,11 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 62,88 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.26 itibarıyla yüzde 0,03 artışla 62,90 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 55,09 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin Venezuela'ya olan yaptırımları ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretim kesintilerinin etkisiyle petrol fiyatları 62 dolar bandında seyrediyor. Ayrıca ABD'de düşen petrol kulesi sayısı da fiyatların gerilemesini engelliyor.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 26 Ocak -1 Şubat döneminde bir önceki haftaya göre 15 adet düşerek 847'ye geriledi.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki azalışın ardından, cuma günü ham petrol fiyatlarında yükseliş yaşandı.

Brent petrolde, teknik olarak 62,92 ila 63,16 dolar aralığının direnç, 62,44 ila 62,68 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.