Bozön’deki eski ilkokul Bilim ve Teknoloji Eğitim Parkı oluyor

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez Mezitli ilçesi Bozön Mahallesindeki eski ilkokul, dezavantajlı çocuklar ve gençler için Mersin Bilim ve Teknoloji Eğitim Parkına dönüştürülecek. Proje alanında incelemelerde bulunan Mersin Valisi Ali İhsan Su, eski okul binasının onarımının valilik tarafından yapılacağını söyledi.

Vali Ali İhsan Su, Mersin Valiliği himayesinde Çukurova Kalkınma Ajansının (ÇKA) “Kırılgan Grupların Güçlendirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Programı” kapsamında desteklenen ve Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Mersin Bilim ve Teknoloji Eğitim Parkı’ projesi uygulama alanında incelemelerde bulundu. Vali Su’ya incelemeleri sırasında Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Mezitli Kaymakamı Emin Sait Karahaliloğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da eşlik etti.

Projenin hayata geçirileceği Mezitli ilçesi Bozön Mahallesi eski ilkokulu alanında incelemelerde bulunan Su, eski okul binasının onarımının valilikçe tamamlanacağını ve Mersin Bilim ve Teknoloji Eğitim Parkı olarak çocuklara hizmet vereceğini belirtti, kaydetti. Su, incelemeleri sırasında proje kapsamındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Dezavantajlı çocuklar ve gençler için yapılıyor

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, hayata geçirilecek Bilim ve Teknoloji Eğitim Parkı projesi kapsamında Mersin’de dezavantajlı çocuk ve gençlerin bireysel gelişimlerinin desteklenmesi ve sosyal aktivitelere katılımlarını arttıracak bir merkezin kurulması planlanıyor. Merkezde ayrıca, bilim ve teknoloji eğitimine yönelik maker atölyeleri, Çocuk Girişimciliği Merkezi, Z Kütüphane, Gökyüzü Gözlemevi, Kodlama Merkezi ve bilimsel gösteri deneylerinin yapılabildiği bilişim destekli alt ve üst yapının oluşturulacağı bildirildi.