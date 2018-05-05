Bozdağ: Kudüs İslam dünyasının kırmızı çizgisidir

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 45. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Kudüs İslam dünyasının kırmızı çizgisidir. 13 Aralık 2017 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Olağanüstü İslam Zirvesi, Filistin'in başkenti olarak Kudüs-ü Şerif'in tarihi ve yasal statüsünün korunması konusunda uluslararası topluma zamanlı bir mesaj vermiştir.

Teşkilatın her zaman Kıbrıs Müslüman Türklerinin yanında durmuş olmasını takdir ediyoruz. Çözüme yönelik son müzakere süreci geçen yıl temmuz ayında malesef anlaşmaya ulaşılamadan son buldu. Kıbrıs Rumlarının Kıbrıs Türkleri ile iktidarı eşit olarak paylaşmak istemediklerini bir kez daha görmüş olduk. Çözümsüzlüğün devam ettiği bir durumda teşkilatımızda Kıbrıs Türk Devleti adı altında gözlemcilik statüsü bulunan Kıbrıslı Müslüman Türkler insanlık dışı bir izolasyona maruz kalmaktadırlar.

İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olarak bizlerin görevi onlarla her konuda ilişkileri ve teması arttırarak teşkilat faaliyetlerine katılmalarını desteklemek olmalıdır. Öte yandan Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesindeki ve on iki adalardaki Müslüman Türk azınlığın uluslararası anlaşmadan kaynaklanan hak ve özgürlükleri ciddi kısıtlamalarla karşı karşıyadır. Teşkilatımızın bu konularda alacağı güçlü tavır etnik kimliklerin dini ve kültürel hakların korunması açısından önem arz etmektedir.

Gelecek yıl teşkilatımızın kuruluşunun 40. yılını idrak edeceğiz. Reform konusu her zaman gündemimizde bulunmuştur. Bu amaçla teşkilatın işleyişinde yapılacak reformlar konusunda Türkiye ve Bangladeş önümüzdeki Kasım ayında İstanbul'da bir beyin fırtınası toplantısı yapılması yönünde bir karar tasarısı sunmuşlardır. Tüm üye ülkeleri bu tasarıyı desteklemeye davet ediyorum. Ayrıca üye ülkelerin ve sekreteryanın bu konuda sağlayacakları aktif katkılar tartışmalarımızın içeriğini de zenginleştirecektir.

Diğer taraftan teşkilatımızın arabuluculuk kapasitesini güçlendirmeye ilişkin tasarının kabulünü ve İslam İşbirliği Teşkilatı Arabuluculuk Dostları Grubu'nun kurulacak olmasını da memnuniyetle karşılıyoruz. Dikkatinizi Libya'daki duruma da çekmek istiyorum. Bulunduğumuz aşamada Libyalı kardeşlerin barış ve istikrar çabalarının desteklenmesi gerekmektedir.

Türkiye olarak uluslararası toplum tarafından tanınmakta olan ulusal uzlaşı hükümetinin ve Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisinin çabalarını desteklemeye devam edeceğiz. Öte yandan Yemen'deki krizin uluslararası toplum tarafından desteklenen parametreler temelinde çözüme ulaştırılması da gerekmektedir. Bu bağlamda Türkiye olarak İslam İşbirliği Teşkilatı, Yemen Temas Grubu Toplantısı'na ev sahipliği yapmaya hazırız.

Bu konsey oturumunda genel sekreter yardımcılıkları seçimleri de yapılacaktır. Tüm adayların yüksek vasıflara sahip oldukları ve kazanmayı eşit oranda hak ettikleri anlayışı ile tüm adaylara ayrı ayrı başarılar diliyorum. Ayrıca ana kurulumuz olan genel sekreterlikteki üst düzey görevlendirmelerin adil coğrafi dağılımla ve dengeli şekilde yapılması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Bu gereklilik örgütümüzün İslami temelleri ve uluslararası örgüt olması özelliği çerçevesinde ayrıca önem arzetmektedir. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın gayelerine olan bağlılığı ve yürütmekte olduğu zirve dönem başkanlığı hasebi ile Türkiye büyükelçi Musa Kulaklıkaya'yı idari ve mali işlerden sorumlu genel sekreter yardımcılığına aday göstermiştir. Büyükelçi Kulaklıkaya'nın adaylığına üye ülkelerin değerli desteklerini beklediğimizi ifade etmek isterim. Bangladeş Halk Cumhuriyeti'ne 45. Dışişleri Bakanları Konseyi Başkanlığı'nı üstlenmesi nedeniyle teşekkürlerimi sunuyor başarılı ve verimli bir başkanlık dönemi için Bangladeş'e güvendiğimizi bu vesile ile ifade etmek istiyorum.

Kaynak: TRT Haber