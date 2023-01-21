  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan'ın eski danışmanı Akif Beki, kendi kendini böyle rezil etti! Melek Sanmıştım Şeytanı

Bakanlık sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK'ya operasyon başlatıldı

Dev şirket milyonlarca dolar tazminat ödeyecek! Kripto para dünyası şokta: ABD’li yatırımcılara satışı durdu

İbrahim Kalın'dan İsveç'e Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemine tepki

İstanbul'da barajlar alarm veriyor! İki baraj kurudu, Son 10 yılın en düşük seviyesi

‘İstanbul'da AK Parti’ye seçimleri biz kaybettirdik’ demişti! Saadet Partili isimden bomba Erdoğan çağrısı

AK Parti iktidarda ise, Anayasa’yı niye değiştiremiyor?

Türk havacılık devi için iflas kararı! Binlerce işçi şokta

Ali Koç'un Bayraktar sözleri yeniden gündem oldu

İsveç NATO yerine VETO aldı! Bakan Akar: Bir önemi kalmadığı için ziyareti iptal ettik
Aktüel Böylesi görülmedi! Bakın atlara ne yaptılar! Yok artık...
Aktüel

Böylesi görülmedi! Bakın atlara ne yaptılar! Yok artık...

Kayseri'de düzenlenen etkinlikte, İtalya ve Fransa'dan getirilen Friesian cinsi atlara düğün yapıldı. Rita ve Zeus'un düğün merasimine katılanlar, şaşkın dolu anlar yaşadı.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 15:25:00 -
Böylesi görülmedi! Bakın atlara ne yaptılar! Yok artık...

Kayseri'de düzenlenen etkinlikte, İtalya ve Fransa'dan getirilen Friesian cinsi atlara düğün yapıldı. Rita ve Zeus'un düğün merasimine katılanlar, şaşkın dolu anlar yaşadı.

Düzenlenen etkinlikte, çiftliğe İtalya’dan getirilen Rita ve Hollanda Kraliyet Ailesi’ne kayıtlı Zeus isimli atlara düğün yapıldı. Özenle süslenen atlar tören alanına getirilirken, şahitliklerini de çiftlikte bulunan diğer atlar yaptı. Rita ve Zeus objektiflere poz verirken, tören boyunca katılanlar keyifli anlar yaşadı.

Etkinlik hakkında bilgiler veren Yönetici Murat Aktekin, tebessüm etmek için böyle bir organizasyon düzenlediklerini kaydederek, "Her sene olduğu gibi bu sene de farklı etkinlikler yapıyoruz. Bugün de biraz gülelim, tebessüm edelim istedik. Bu bizim yüzümüzü güldürdü, mutlu etti. Rita ve Zeus çiftliğimize dün katıldı, bugün de buna şahitlik ettiniz" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23