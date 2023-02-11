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Aktüel Böyle ahlaksızlık görülmedi! Vatandaşlar isyan etti: Hesabını sorun
Aktüel

Böyle ahlaksızlık görülmedi! Vatandaşlar isyan etti: Hesabını sorun

Malatya Havalimanı'nda büyük bir tahliye krizi yaşandığı yalanını ortaya atan bir pilot tarafından çekilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Yetkililere çağrıda bulunan vatandaşlar, ahlaksız provokatörün derhal yakalanarak hesap vermesini istedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 17:34:00 - 2023-02-11 17:34:42

Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'nin 10 ilinde büyük yıkıma yol açarken durumu fırsata çevirmeye çalışan provokatörler de yine boş durmayarak harekete geçti.

Depremin vurduğu illerden biri olan Malatya'da bir pilot sosyal medya hesabından yaptığı asılsız paylaşımla halkı galeyana getirmeye ve devleti itibarsızlaştırmaya çalıştı.

Deprem bölgesinden tahliye olmak için binlerce vatandaşın Malatya Havalimanı'na akın ettiğini ve burada büyük bir kaos yaşandığını iddia eden pilot, Türkiye'yi Afganistan'a benzeterek şunları söyledi:

"Kabil’de Amerikan uçaklarına binmeye çalışanlar var ya, aynı onun gibi. İzdiham, güvenlik falan hiçbir şey yok. Kapıyı açan geldi zorla geri çevirdim. Daha yakıt almadım. İnsanlar öyle başıboş dolanıyor."

Kendisinin uçağına yönelen tek bir kişi bile yokken yalan ve algı oluşturmaya kalkan ahlaksıza çok sayıda tepki yağarken vatandaşlar yetkililere çağrıda bulunarak provokatör şahsın derhal yakalanmasını ve hesap sorulmasını talep etti.

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Yorumlar

durum nedir

suç unsuru varsa işlem yapın thy
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