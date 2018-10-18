Boydak’ın 3 markasından dev indirim

Aralarında perakendeden otomotive, gıdadan mobilyaya, tekstilden elektroniğe dev markaların da bulunduğu çok sayıda firma, dernek, oda ve kurum programa destek verdi. Desteğin mobilya ayağında ise büyümesi kadar farklı ürünleri ile yaptığı ihracatıyla da dikkat çeken İstikbal, Bellona ve Mondi markalarının üreticisi Boydak Holding de yer alıyor.

Destek sürecek

Holding yönetimi geçen hafta yaptığı değerlendirmede, ülkenin kalkınması ve vatandaşların refahı için üzerlerine düşeni fazlasıyla yerine getirmeyi bir görev sayacakları mesajını vererek, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan “Enflasyonla Topyekûn Mücadele” programına destek kararı aldı.

Fayda odaklı kampanya

Bu çerçevede yapılan açıklamada, “Ülkemizin son dönemde yaşadığı sıkıntılı günleri hep birlikte aşmak adına bünyemizdeki mevcut mobilya markaları olan İstikbal-Bellona-Mondi markalarımızla tüm ürünlerimizde yüzde 10 indirimle ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele’ programına destek vereceğimizi tüm kamuoyuna duyuruyoruz” değerlendirmesinde bulunuldu. Açıklamada, enflasyona karşı başlatılan ekonomik milli seferberliğin en kısa sürede ülkemiz ekonomisine faydalı sonuçlar getirmesini temennisi dile getirildi.