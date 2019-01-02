Tavan ve duvar renkleri farklı olacaksa tavanla duvarın birleştiği bölgede tam bir çizgi elde etmek için kağıt bant kullanın.

Yağlı boya kullanacaksanız istenmeyen yerlere damlayan boyayı çıkartabilmek için tinere ihtiyacınız olacak.

Tinerin parke cilasını çıkaracağını ve koyu renkli halıların rengini açacağını unutmayın. En iyisi yere büyükçe bir örtü sermek.

Boyaya daha detaylı işçilik gerektiren kenarlardan başlayabilirsiniz. Daha sonra ortalarda taşırma riski olmadığından rahat çalışabilirsiniz.

Duvar kağıdı üzerine (eğer boyanabilir duvar kağıdı değilse) boya badana yapmayın. Öncelikle duvar kağıdını sökmelisiniz.



İhtiyacınız olan Malzeme

Plastik boyayı suyla karıştırmak ve boya yaparken kullanmak için rulonun sığacağı genişlikte bir kova..

Yağlı boya kullanıyorsanız tiner

Karıştırmak için uzun tahta bir çubuk

Bolca küçük bezler

Kağıt bant

Bolca gazete kağıdı ve yere sermek için eski yatak çarşafı..

Yüzey temizliği için zımpara kağıdı

Çivi deliklerini doldurmak için alçı

Alçıyı karıştıracağınız küçük bir leğen

Alçıyı uygulamak için mala

İnce yerlerde kullanılmak üzere 2 farklı büyüklükte fırça gelelim yapıma..

Önce boyanın yapılacağı yüzeydeki kabarıklıkları, dökülmüş boyaları mala ve zımpara kağıdı ile temizlemelisiniz.

Çivi deliklerini alçı ile kapatın ve alçının kuruması için 2-3 saat bekleyin.

Odanın iyice havalandığından emin olun

Boyayı 3 kat olarak planlayın

İlk kat zemin katı, diğer iki kat ana boya katları..

Boyayacaksanız önce tavandan başlayın.

Eğer doğrudan beton üzerine boya yapacaksanız boyayı sünger gibi çekeceğinden zemin kat için özel boya alabilirsiniz.

Köşeleri küçük fırçayla boyayın. Rulonun sığmadığı her bölge için küçük fırçaları kullanabilirsiniz

Satın aldığınız boya kutusunun üzerini dikkatlice okuyun ve ne kadar su karıştırmanız (ya da karıştırmamanız) gerektiğini öğrenin.

Karıştıracağınız suyun ölçüsünü tam ayarlayın. Fazla su boya katlarının ince olmasına ve boyanın sağa sola sıçramasına, az su boyanın çok kalın olmasına ve zor uygulanmasına sebep olur.

Boya katları arasında mümkünse 1 gün bırakın. Eğer vaktiniz yoksa evdeki ısıtıcı ya da doğalgazı açarak daha çabuk kurumasını sağlayabilirsiniz.

İlk kat kurumadan ikinci kata geçmeyin.

Boya yaparken odanın sürekli havalandığından emin olun.

Malzemelerinizi her işlemden sonra temizleyin ve kullanmadığınızda üzerlerini kapatın.