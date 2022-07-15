Boşnak liderlerden 15 Temmuz mesajı

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altı sene önce FETÖ'nün cebren ve halkın iradesine rağmen Türkiye'nin iktidarını ele geçirmeye çalıştığını anımsatarak, "Önceki yıllarda kurumlara sızan tüm şebekesini harekete geçirerek tüm güç araçlarının kontrolünü ele geçirme teşebbüsünde bulunan FETÖ, Türk halkına kendi iradesini dayatmaya çalıştı. Kanlı darbe girişiminde hayatını kaybeden 251 kişi ve yaralanan 2 bin 734 kişiyi asla unutmayacağız." dedi.

Yaşananların asla unutulmaması gerektiğini vurgulayan Dzaferovic, “Hürriyetin bedeli olmadığının farkında olan Türk halkı, sokağa çıkarak çıplak elle darbecilere karşı koydu. Aileleri ve halklarını kurtarmak için hayatlarını feda eden şehitleri her daim hatırlamak gerek. Dost zor günde belli olur." diye konuştu.

Dzaferovic, Bosna Hersek'in hain darbe girişimine tepki gösteren ilk ülke olduğunun altını çizerek, "Demokratik düzen ve hürriyete hiçbir zaman kesin gözüyle bakılmamalı çünkü güce ulaşma güdüsüyle hareket eden ve halkı boyunduruk altına almaya hazır karanlık güçler mevcut. Hürriyet, ancak onun manasına ilişkin farkındalık güçlü olduğunda teminat altında olacaktır. Türk halkı, 15 Temmuz 2016’da karanlık güçlere karşı koyabilecek güçte olduğunu gösterdi. İlelebet böyle kalacağından da hiçbir şüphe duymuyorum.” ifadesini kullandı.

İzetbegoviç de kardeş Türk halkının 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hürriyet, demokrasi ve kendine ait değerler sistemini korumayı başardığını belirterek, FETÖ tarafından hazırlanan darbe teşebbüsüne karşı halkın çıplak elle tankların ve ordunun içindeki terörist kontrolündeki yapının karşısına dikildiğini söyledi.

O gece Türkiye'de güçlü askeri araçlara bedenleriyle engel olan insanların inanılmaz cesaretinin herkesin hafızasına derin şekilde kazındığına işaret eden İzetbegoviç, "Devasa bir bedel ödendi fakat maalesef, hürriyete giden her yol kanlı ve çilelidir." dedi.

İzetbegoviç, 15 Temmuz 2016’da birçoklarının hesaba daldığına ve gelişmelerin sonuçlanmasını beklediğine dikkati çekerek, "Türk halkına, devletine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteğimi açıkladım. Bu desteğimi bugün de 15 Temmuz 2016’da şahit olduğumuz gelişmelerin bir daha asla tekrarlanmaması umuduyla yineliyorum. Dostum ve kardeşim Recep Tayyip Erdoğan’a sağlık, Türk halkına ise barış, hürriyet ve refah diliyorum." ifadesini kullandı.