Bosna Hersek şehitleri dualarla anıldı

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'te 1992-1995 yılllarında yaşanan savaşta, ülkelerinin bağımsızlığı için canlarını feda eden binlerce şehit dualarla anıldı.

Bosna Hersek İslam Birliğinin 23 Ocak 1995'te aldığı kararla Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Şehitler Günü olarak kabul edilirken, bugün de ülke genelindeki şehitliklerde anma programları düzenlendi.

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in de kabrinin bulunduğu Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'nde düzenlenen törene, Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic ve Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı Bakir İzetbegoviç'in yanı sıra siyasiler, ordu mensupları ve şehit yakınları katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uyularak icra edilen programda, şehitlik anıtına ve merhum İzetbegoviç'in kabrine çelenk bırakıldı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Dzaferovic, yaptığı açıklamada, "Bosna Hersek'in en iyi oğulları" olarak nitelendirdiği şehitleri anmak üzere bir araya geldiklerini vurgulayarak, "Onlar, bizim özgürlüğümüz için canlarını feda etti. Bizim özgürlüğümüz, bölünmemiş ve demokratik bir Bosna Hersek'tir. Bu insanlara borcumuzu asla ödeyemeyiz, zira onlar, bu uğurda canlarını verdiler." dedi.

20 yaşındayken hayatını kaybeden oğlu Samedin için dua eden şehit annesi Hajrija Bucan, oğlunun çocuk denecek yaşta vatanını savunmak için cepheye gittiğini belirterek, "Birileri bu vatanı savunmak zorundaydı. Cepheye gittiğinde çok gençti ama diğer yaşıtları gibi o da vatanseverdi." diye konuştu.

22 yaşında şehit olan oğlu Haris'in mezarı başında dua eden anne Slada Gojak ise tüm annelerin neler yaşadığını çok iyi bildiğini söyleyerek, "Hiçbirimiz için kolay değil. Acısı, sanki dün yaşanmış gibi hala taze." ifadelerini kullandı.

Şehitler Günü kapsamında, başkent Saraybosna'nın yanı sıra diğer birçok şehirde şehitlikler ziyaret edildi, dualar okundu.