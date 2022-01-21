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Aktüel Boruya sıkışan 3 köpek yavrusunu itfaiye kurtardı
Aktüel

Boruya sıkışan 3 köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sulama borusuna sıkışan 3 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 22:33:00 -
Boruya sıkışan 3 köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

Muğla-Köyceğiz!de sulama borusuna sıkışan 3 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangı Mahallesi Merkez Sokak'ta vatandaşlar, sulama borusuna köpek yavrularının sıkıştığını fark etti.

Köpekleri kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaşlar, durumu Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, 3 köpek yavrusunu sıkıştıkları borudan çıkardı.

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