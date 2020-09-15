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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-09-15 18:47:53 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 4.965 2,65
BIST ANKARA 2.028 0,06
BIST ANTALYA 1.380 1,58
BIST BALIKESİR 1.299 1,13
BIST BURSA 2.705 0,05
BIST DENIZLI 2.540 -0,60
BIST ISTANBUL 1.183 0,24
BIST IZMIR 2.564 1,72
BIST KAYSERI 5.529 0,03
BIST KOCAELI 2.479 1,77
BIST KONYA 1.778 0,95
BIST TEKIRDAĞ 7.421 1,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


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