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Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-09-15 18:49:34 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Petkim 1.871.644.888
Kardemir (D) 1.479.240.754
Eczacıbaşı İlaç 743.569.640
Şişe Cam 627.140.948
Tüpraş 527.457.565
Garanti Bankası 489.737.446
Zorlu Enerji 471.480.019
Emlak Konut GMYO 462.033.290
Turkcell 451.127.520
Sasa Polyester 432.943.982
Aselsan 401.289.017
Doğan Holding 356.659.991
Odaş Elektrik 333.602.583
Şekerbank 323.816.831
Türk Hava Yolları 301.808.842
Bim Mağazalar 286.696.920
Migros Ticaret 242.340.384
Ereğli Demir Çelik 235.916.844
Akbank 235.676.073
İpek Doğal Enerji 207.968.258



(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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