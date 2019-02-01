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Borsada günlük işlemler (2)

01 Şubat 2019 Cuma 18:40
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)46.000,000,22
İş Bankası (B)2.765,00-3,19-9,65
İş Bankası (C)5,842,8228,92
İş Bankası (Kur.)56.500,000,0016,25
İş Fin.Kir.5,661,9822,25
İş Girişim2,26-3,0010,78
İş GMYO1,070,94-0,93
İş Y. Men. Değ.2,50-0,7921,36
İş Yat. Ort.0,971,046,59
İşbir Holding165,00-8,3319,57
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,60-14,29-28,57
İttifak Holding3,02-5,63-2,58
İz Hayvancılık Tarım3,090,32-53,11
İzmir Demir Çelik1,86-1,0612,05
İzmir Fırça2,07-5,050,00
İzocam22,90-0,176,91
Jantsa Jant Sanayi27,00-3,02-2,88
Kafein Yazılım7,38-2,776,03
Kapital Yat. Holding2,600,00-9,41
Kaplamin3,43-1,44-4,72
Kardemir (A)2,18-3,1119,78
Kardemir (B)2,18-2,6819,13
Kardemir (D)2,54-3,0516,51
Karel Elektronik5,20-1,3324,70
Karsan Otomotiv1,481,3715,62
Karsu Tekstil1,327,325,60
Karsusan Su Ürünleri San.3,54-2,48-4,32
Kartonsan360,001,4910,33
Katmerciler Ekipman6,19-2,215,45
Kent Gıda122,00-2,092,52
Kerevitaş Gıda1,74-1,69-3,33
Kervansaray Yat. Holding0,31-3,13-11,43
Kiler GMYO1,93-2,5310,29
Klimasan Klima4,89-0,2023,48
Koç Holding17,00-1,7319,72
Konfrut Gıda26,44-0,1510,72
Konya Çimento188,00-0,055,62
Kordsa Teknik Tekstil9,102,82-6,95
Koza Altın52,60-1,962,53
Koza Madencilik6,49-3,28-10,11
Körfez GMYO1,21-0,82-0,82
Kristal Kola1,040,00-0,95
Kron Telekomünikasyon9,220,115,98
Kuştur Kuşadası Turizm16,583,62
Kuyumcukent Gayrimenkul1,29-5,1514,16
Kütahya Porselen4,46-1,33-1,98
Lider Faktoring2,370,005,33
Link Bilgisayar11,4012,8737,02
Logo Yazılım31,58-3,1316,36
Lokman Hekim Sağlık4,870,218,22
Lüks Kadife5,453,8112,37
Makina Takım1,49-2,61-3,25
Mardin Çimento3,46-0,576,13
Marka Yatırım Holding0,68-2,869,68
Marmaris Altınyunus17,620,230,34
Marshall26,400,994,68
Martı GMYO0,68-2,864,62
Martı Otel0,59-1,671,72
Mavi Giyim41,260,0528,06
Mazhar Zorlu Holding3,701,37-2,89
Mega Polietilen2,07-1,901,47
Menderes Tekstil0,761,335,56
Mensa0,323,23128,57
Merit Turizm5,90-1,67-1,50
Merko Gıda1,08-19,406,93
Metal Gayrimenkul1,1111,0027,59
Metemtur Otelcilik1,613,8753,33
Metro Holding0,78-2,502,63
Metro Petrol ve Tesisleri1,23-2,3811,82
Metro Yatırım Ortaklığı1,473,5224,58
Migros Ticaret17,241,4115,70
Milpa1,55-0,644,03
Mistral GMYO1,49-1,32-2,61
MLP Sağlık13,301,0624,30
MMC San. Ve Tic. Yat.0,951,06-13,64
Mondi Tire Kutsan1,97-2,485,91
Net Holding1,82-1,62-7,14
Netaş Telekom.7,75-2,5219,97
Niğbaş Niğde Beton5,102,0027,50
Nuh Çimento7,110,28-8,14
Nurol GMYO2,29-2,979,05
Odaş Elektrik2,109,3849,14
Olmuksan-IP3,94-5,2916,91
Orge Enerji Elektrik3,420,009,62
Orma Orman Mahsulleri1,141,79-5,00
Osmanlı Menkul1,610,63-6,40
Ostim Endüstriyel Yat1,28-1,5418,52
Otokar108,00-0,5522,38
Oyak Yat. Ort.1,22-3,94-25,15
Oylum Sınai Yatırımlar1,061,923,92
Özak GMYO2,17-3,132,84
Özbal Çelik Boru1,29-2,27-6,52
Özderici GMYO0,89-3,26-62,13
Özerden Plastik3,110,0024,40
Panora GMYO4,29-1,382,39
Park Elek.Madencilik2,57-1,536,64
Parsan10,43-1,7019,06
Pegasus29,12-3,9627,05
Peker GMYO3,27-1,51-60,24
Penguen Gıda1,55-4,3243,52
Pera GMYO0,620,00-19,48
Pergamon Dış Ticaret9,32-1,384,13
Petkim5,72-0,8713,49
Petrokent Turizm64,45-0,69-6,19
Pınar Et Ve Un5,69-0,5211,13
Pınar Su1,290,003,20
Pınar Süt6,872,383,78
Plastikkart2,962,789,63
Polisan Holding6,550,314,80
Politeknik Metal36,200,170,56
Prizma Press Matbaacılık1,65-0,606,45
QNB Finans Fin. Kir.5,80-1,02-14,71
QNB Finansbank8,16-1,57-9,43
Ral Yatırım Holding2,8817,5556,52
Ray Sigorta1,55-0,6411,51
Reysaş GMYO0,761,3310,14
Reysaş Lojistik0,770,004,05
Rhea Girişim0,64-1,54-3,03
Rodrigo Tekstil2,38-0,4225,26
Royal Halı1,27-2,3128,28
RTA Laboratuvarları1,650,61-5,17
Sabancı Holding9,13-2,5621,41
Safkar Ege Soğutmacılık2,280,0016,33
Salix Yatırım Holding2,30-0,86-40,26
Sanel Mühendislik2,590,0018,81
Sanifoam Sünger1,580,6426,40
Sanko Pazarlama2,31-1,700,00
Saray Matbaacılık1,07-1,837,00
Sarkuysan3,440,000,88
Sasa Polyester8,49-2,083,66
Say Reklamcılık0,93-2,11-1,06
Sekuro Plastik3,06-0,973,38
Selçuk Ecza Deposu3,24-2,1116,13
Selçuk Gıda1,19-0,83-10,53
Senkron Güvenlik3,10-10,92210,00
Serve Film Prodüksiyon1,853,35-5,13
Servet GMYO4,12-2,37-12,34
Seyitler Kimya3,66-0,81-4,94
Silverline Endüstri1,430,706,72
Sinpaş GMYO0,380,002,70
Soda Sanayii6,96-2,93-1,97
Sodaş Sodyum Sanayii6,98-0,2910,79
Söktaş1,21-1,63-4,72
Sönmez Filament3,421,799,62
Sönmez Pamuklu3,620,2816,03
Sumaş Suni Tahta6,590,00-5,86
Şeker Fin. Kir.2,72-5,56-3,55
Şekerbank1,18-2,487,27
Şişe Cam6,76-0,4419,22
Şok Marketler11,000,552,33
T. Halk Bankası7,55-0,667,55
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası24,84-5,69-11,29
T.S.K.B.0,850,004,94
T.Tuborg9,170,11-2,76
Taç Tarım Ürünleri3,852,39-23,91
Tat Gıda4,41-0,9015,45
TAV Havalimanları27,86-0,0716,47
Taze Kuru Gıda6,171,65-9,26
Tek-Art Turizm0,810,00-4,71
Tekfen Holding24,00-2,6815,83
Teknosa İç ve Dış Ticaret3,22-3,018,42
Temapol Polimer Plastik2,93-1,01-4,25
TGS Dış Ticaret2,50-1,966,38
Tofaş Oto. Fab.20,80-1,2323,08
Torunlar GMYO1,75-3,3115,89
Trabzon Liman8,91-1,006,20
Trabzonspor Sportif1,250,00-18,83
Trakya Cam3,50-3,5815,51
Trend GMYO1,35-0,746,30
TSKB GMYO0,72-1,37-12,20
Tuğçelik2,22-2,634,23
Tukaş2,880,7073,49
Turcas Petrol1,54-1,289,22
Turkcell14,550,2819,56
Tümosan Motor ve Traktör4,77-3,256,00
Tüpraş138,30-0,5018,51
Türk Hava Yolları14,76-4,28-8,38
Türk Prysmian Kablo1,90-1,047,95
Türk Telekom4,98-1,1927,69
Türk Traktör37,40-2,767,16
Türker Proje Gayrimenkul32,002,76-0,44
Ufuk Yatırım1,160,001,75
Ulaşlar Turizm Yat.1,19-1,654,39
Ulusoy Elektrik15,75-3,67-1,32
Ulusoy Un Sanayi2,29-0,4310,10
Umpaş Holding0,434,88-21,82
Uşak Seramik1,030,00-7,21
Utopya Turizm4,37-0,686,59
Uzertaş Boya0,923,3753,33
Ülker Bisküvi19,465,7632,65
Ünye Çimento3,64-1,624,90
Vakıf Fin. Kir.1,68-1,75-5,62
Vakıf GMYO2,06-0,963,52
Vakıf Yat. Ort.1,200,84-21,05
Vakıflar Bankası4,67-2,3019,74
Vakko Tekstil2,94-1,347,30
Vanet Gıda1,60-0,6223,08
Verusa Holding17,111,543,07
Verusaturk Girisim3,232,87-2,42
Vestel6,70-1,3320,72
Vestel Beyaz Eşya13,892,2115,56
Viking Kağıt1,12-0,881,82
Yapı Kredi Koray GMYO1,63-0,61-5,23
Yapı ve Kredi Bank.1,960,5122,50
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,58-4,44-7,53
Yataş4,85-1,828,50
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş0,910,00-3,19
Yeni Gimat GMYO8,80-0,569,59
Yeşil GMYO0,27-3,570,00
Yeşil Yapı0,280,007,69
Yeşil Yatırım Holding10,05-3,744,36
Yibitaş İnşaat Malzeme2.151,100,00-2,18
Yonga Mobilya6,54-0,91-0,91
Yünsa4,88-1,6111,93
Zorlu Enerji1,492,0521,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 18:40
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