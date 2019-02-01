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Borsada günlük işlemler (1)

01 Şubat 2019 Cuma 18:40
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,90-6,86-2,56
Acıpayam Selüloz3,571,719,51
Adana Çimento (A)6,110,330,99
Adana Çimento (B)4,19-1,181,95
Adana Çimento (C)1,490,685,67
Adel Kalemcilik11,79-1,347,18
Adese Alışveriş Ticaret2,25-1,75-3,85
Afyon Çimento4,76-1,653,70
Ak Enerji0,660,004,76
Akbank6,88-2,8216,91
Akçansa7,91-1,627,62
Akdenız Güvenlık Hız.2,212,319,95
Akfen GMYO1,75-1,136,06
Akın Tekstil9,44-0,74-0,11
Akiş GMYO2,58-1,530,78
Akmerkez GMYO15,91-0,50-2,81
Aksa8,58-1,0415,01
Aksa Enerji2,93-2,669,33
Aksigorta3,80-2,063,83
Aksu Enerji8,30-3,157,51
Alarko Carrıer46,301,9417,63
Alarko GMYO47,90-0,216,63
Alarko Holding2,611,5626,09
Albaraka Türk1,270,004,10
Alcatel Lucent Teletaş6,45-2,2711,98
Alkim Kağıt4,371,165,30
Alkim Kimya24,08-0,171,60
Altınyağ0,27-6,90-38,64
Altınyunus Çeşme4,10-1,20-1,20
Anadolu Cam3,054,4513,81
Anadolu Efes21,68-1,635,24
Anadolu Grubu Holding12,75-0,3124,51
Anadolu Hayat Emek.5,78-0,52-3,83
Anadolu Isuzu6,74-0,889,06
Anadolu Sigorta4,25-0,933,16
Anel Elektrik1,86-2,1114,81
Arçelik18,25-1,4615,58
Arena Bilgisayar3,67-2,39-16,78
Armada Bilgisayar8,591,42-7,53
Arsan Tekstil1,75-1,698,02
Artı Yatırım Holding1,000,0014,94
Aselsan24,86-3,273,24
Aslan Çimento28,82-1,372,34
Ata GMYO3,89-0,77-2,99
Atakule GMYO1,33-1,481,08
Atlantik Petrol Ürünleri0,79
Atlantis Yatırım Holding0,395,41116,67
Atlas Yat. Ort.1,40-2,1062,79
AvivaSA Emeklilik Hayat8,232,247,30
Avrasya GMYO0,97-4,9010,23
Avrasya Petrol ve Tur.1,14-2,565,56
Avrasya Stratejik GMYF1.252,100,020,47
Avrupa Yatırım Holding2,41-5,86-0,82
Ayen Enerji2,56-1,928,94
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,548,45
Aygaz12,17-0,087,41
Bagfaş5,64-2,4217,01
Bak Ambalaj4,88-1,01-3,75
Balatacılar Balatacılık0,38-5,0015,15
Bantaş Ambalaj1,325,185,18
Banvit10,93-2,241,30
Baştaş Başkent Çimento2,044,620,99
Batı Çimento2,512,034,15
Batısöke Çimento1,07-1,83-1,83
Bera Holding2,100,001,94
Berkosan Yalıtım1,76-1,12-2,76
Beşiktaş Futbol Yat.1,660,002,47
Beyaz Filo4,22-4,7454,58
Bilici Yatırım1,584,6416,18
Bim Mağazalar90,800,614,37
Bimeks0,060,000,00
Birko Mensucat0,310,003,33
Birlik Mensucat0,88-1,12-24,79
Bizim Mağazaları6,82-2,430,29
Bolu Çimento3,530,002,92
Bomonti Elektrik1,18-1,67145,83
Borusan Mannesmann8,48-1,408,72
Borusan Yat. Paz.38,08-0,421,22
Bosch Fren Sistemleri168,80-0,714,20
Bossa7,831,039,97
Boyner Perakende Yat.4,78-0,8321,32
Brisa6,44-1,831,74
Burçelik3,27-1,211,87
Burçelik Vana1,54-0,654,05
Bursa Çimento4,74-1,047,73
Carrefoursa3,86-2,0310,92
Coca Cola İçecek32,92-0,246,61
Cosmos Yat. Holding0,972,110,00
Credıtwest Faktorıng1,020,00-1,92
Çelebi64,002,560,95
Çelik Halat5,83-2,35-2,83
Çemaş Döküm0,79-1,253,95
Çemtaş5,92-1,33-2,63
Çimbeton29,280,342,38
Çimentaş11,47-0,52-9,69
Çimsa8,04-1,356,49
Çuhadaroğlu Metal1,86-1,594,49
Dagi Giyim1,29-3,734,03
Dagi Yatırım Holding1,051,943,96
Dardanel1,121,821,82
Datagate Bilgisayar4,52-2,165,61
Demirören Gazetecilik15,01-4,0356,35
Demısaş Döküm2,77-1,0711,69
Denge Holding1,30-0,7612,07
Deniz GMYO3,272,197,57
Denizbank16,180,37-15,29
Denizli Cam10,75-1,56-6,68
Derimod9,14-0,545,42
Desa Deri2,230,9028,90
Despec Bilgisayar3,08-1,91-6,10
Deva Holding3,59-0,559,12
Diriteks Diriliş Tekstil0,73-1,35-6,41
Ditaş Doğan5,690,003,83
DO-CO506,001,305,68
Doğan Burda3,181,275,65
Doğan Holding1,12-0,889,80
Doğtaş Kelebek Mobilya1,16-1,69-4,92
Doğusan1,91-1,04-20,75
Doğuş GMYO2,170,002,84
Doğuş Otomotiv4,75-2,069,45
Döktaş Dökümcülük8,91-1,449,33
Duran Doğan Basım6,59-5,1829,22
Dyo Boya2,98-1,652,76
Eczacıbaşı İlaç2,95-0,678,06
Eczacıbaşı Yatırım8,00-0,6211,11
Edip Gayrimenkul0,68-1,45-11,69
Ege Endüstri382,80-1,8011,28
Ege Gübre25,100,4015,67
Ege Profil11,1516,1525,70
Ege Seramik3,640,288,66
Egeli & Co Tarım Girişim0,15-6,2515,38
Egeli&Co Enerji Yatırım0,375,7154,17
Egeli&Co Yatırım Holding0,120,0020,00
Egeplast3,690,00-3,91
Ekiz Kimya0,330,000,00
Emek Elektrik1,00-0,992,04
Eminiş Ambalaj1,142,70-2,56
Emlak Konut GMYO1,54-2,532,67
Enerjisa Enerji5,722,1412,16
Enka İnşaat4,90-0,816,99
Erbosan60,60-0,82-2,88
Ereğli Demir Çelik8,28-2,4714,68
Ersu Gıda0,91-1,09-1,09
Escort Teknoloji0,740,00-2,63
Etiler Gıda2,152,380,94
Euro Kapital Yat. Ort.0,795,3311,27
Euro Trend Yat. Ort.0,699,527,81
Euro Yat. Ort.0,671,526,35
Euro Yatırım Holding0,575,563,64
Fenerbahçe Futbol7,961,9215,03
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,95-3,5910,90
F-M İzmit Piston18,392,396,61
Fonet Bilgi Teknolojileri3,63-0,826,14
Ford Otosan58,05-3,1716,10
Formet Çelik Kapı2,75-3,17116,54
Frigo Pak Gıda1,58-1,25-7,06
Galatasaray Sportif1,511,3421,77
Garanti Bankası9,03-0,3313,44
Garanti Faktoring2,214,7411,62
Garanti Yat. Ort.0,720,00-8,86
Gedik Y. Men. Değ.3,53-1,679,63
Gedik Yatırım Holding2,730,3716,17
Gediz Ambalaj4,530,009,16
Gentaş1,95-2,5010,17
Gersan Elektrik3,45-3,36-2,27
Global Men. Değ.0,472,170,00
Global Yat. Holding3,562,8919,06
Good-Year3,57-1,923,78
Göltaş Çimento11,95-1,97-3,86
Gözde Girişim3,290,9223,22
GSD Denizcilik1,24-0,807,83
GSD Holding0,871,168,75
Gübre Fabrik.3,251,569,80
Güler Yat. Holding1,02-1,92-4,67
Güneş Sigorta1,62-2,418,00
Halk GMYO0,730,004,29
Halk Sigorta1,121,821,82
Hatay Tekstil4,14-1,194,81
Hedef Girişim1,18-2,481,72
Hektaş10,570,3814,02
HUB Girişim1,90-1,551,06
Hürriyet Gzt.0,95-1,042,15
ICBC Turkey Bank4,03-3,12-18,26
İdealist Danışmanlık13,89-5,7728,61
İdealist GMYO1,842,7912,88
İhlas Ev Aletleri0,333,130,00
İhlas Gayrimenkul1,081,892,86
İhlas Gazetecilik0,590,00-3,28
İhlas Holding0,330,003,13
İhlas Yayın Holding0,372,7812,12
İndeks Bilgisayar6,79-1,0213,74
Info Yatırım1,131,809,71
İntema29,6210,1958,99
İpek Doğal Enerji5,39-0,550,37
İskenderun Demir Çelik6,65-1,6317,49

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 18:40
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