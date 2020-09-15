  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-09-15 18:49:34 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko Holding 5,65 5,14 9,92
Ford Otosan 93,10 86,50 7,63
Şok Marketler 12,89 12,33 4,54
Eczacıbaşı İlaç 6,89 6,63 3,92
Doğan Holding 2,23 2,15 3,72
Migros Ticaret 39,74 38,34 3,65
Kartonsan 671,30 650,50 3,20
Sasa Polyester 16,27 15,80 2,97
Petkim 4,40 4,30 2,33
Albaraka Türk 1,52 1,49 2,01
GSD Holding 2,15 2,11 1,90
Koza Altın 79,15 77,85 1,67
Anadolu Efes 21,12 20,80 1,54
Ege Endüstri 744,00 733,00 1,50
Anadolu Grubu Holding 17,20 16,95 1,47
Bagfaş 15,39 15,17 1,45
Arçelik 22,96 22,66 1,32
Gübre Fabrik. 28,60 28,24 1,27
Deva Holding 19,38 19,14 1,25
Enka İnşaat 6,76 6,68 1,20


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan basınından bomba İncirlik iddiası! ABD'li ismin sözleri ortalığı karıştırdı
Gündem

Yunan basınından bomba İncirlik iddiası! ABD'li ismin sözleri ortalığı karıştırdı

Yunan basınının iddiasına göre ABD, İncirlik’teki askerlerini Yunan adalarından birine taşımayı planlıyor. Söz konusu iddia Cumhuriyetçi Sen..
Gündem

"Şu an hastanede yoğun bakımda yatıyor"

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, koronavirüse yakalanan babasının yoğum bakımda tedavi gördüğünü açıkladı.
Kışa girerken nasıl beslenilmeli? Kış öncesi beslenme
Sağlık

Kışa girerken nasıl beslenilmeli? Kış öncesi beslenme

Kışa girerken nasıl beslenilmeli? Kış öncesi beslenme nasıl olmalı? Gribal enfeksiyonların arttığı kış ayları gelmeden önce hangi önlemler a..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı