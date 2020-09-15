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Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-09-15 18:49:34 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Mavi Giyim 39,00 40,42 -3,51
Doğuş Otomotiv 14,90 15,35 -2,93
Kerevitaş Gıda 5,22 5,35 -2,43
Pegasus 46,66 47,80 -2,38
Brisa 11,67 11,93 -2,18
Torunlar GMYO 3,67 3,75 -2,13
Gözde Girişim 5,44 5,53 -1,63
İş Fin.Kir. 3,80 3,86 -1,55
Türk Hava Yolları 10,73 10,88 -1,38
Hektaş 12,50 12,67 -1,34
Halk GMYO 2,23 2,26 -1,33
Borusan Mannesmann 13,14 13,31 -1,28
Kardemir (D) 3,11 3,15 -1,27
Şişe Cam 6,35 6,43 -1,24
İş GMYO 1,73 1,75 -1,14
Odaş Elektrik 2,60 2,63 -1,14
TAV Havalimanları 15,82 16,00 -1,12
İş Y. Men. Değ. 8,01 8,10 -1,11
Zorlu Enerji 2,69 2,72 -1,10
Emlak Konut GMYO 1,81 1,83 -1,09


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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