Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Mavi Giyim
|39,00
|40,42
|-3,51
|Doğuş Otomotiv
|14,90
|15,35
|-2,93
|Kerevitaş Gıda
|5,22
|5,35
|-2,43
|Pegasus
|46,66
|47,80
|-2,38
|Brisa
|11,67
|11,93
|-2,18
|Torunlar GMYO
|3,67
|3,75
|-2,13
|Gözde Girişim
|5,44
|5,53
|-1,63
|İş Fin.Kir.
|3,80
|3,86
|-1,55
|Türk Hava Yolları
|10,73
|10,88
|-1,38
|Hektaş
|12,50
|12,67
|-1,34
|Halk GMYO
|2,23
|2,26
|-1,33
|Borusan Mannesmann
|13,14
|13,31
|-1,28
|Kardemir (D)
|3,11
|3,15
|-1,27
|Şişe Cam
|6,35
|6,43
|-1,24
|İş GMYO
|1,73
|1,75
|-1,14
|Odaş Elektrik
|2,60
|2,63
|-1,14
|TAV Havalimanları
|15,82
|16,00
|-1,12
|İş Y. Men. Değ.
|8,01
|8,10
|-1,11
|Zorlu Enerji
|2,69
|2,72
|-1,10
|Emlak Konut GMYO
|1,81
|1,83
|-1,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)