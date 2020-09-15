  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-09-15 18:50:24 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 539 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Bim Mağazalar 42.564.720.000 8,43
Aselsan 38.053.200.000 2,54
Enka İnşaat 37.856.000.000 0,86
Koç Holding 37.607.368.082 0,92
Ford Otosan 32.669.721.000 7,87
Ereğli Demir Çelik 32.130.000.000 0,90
Turkcell 31.570.000.000 1,62
Garanti Bankası 28.392.000.000 0,49
Akbank 25.428.000.000 0,44
Türk Telekom 24.255.000.000 2,26
İş Bankası (C) 22.634.849.100 0,36
İskenderun Demir Çelik 21.025.000.000 1,09
Tüpraş 20.396.643.840 2,01
Yapı ve Kredi Bank. 17.231.984.619 0,39
Sabancı Holding 16.119.191.055 0,46
Vakıflar Bankası 15.856.827.309 0,36
Arçelik 15.514.719.587 1,45
Türk Hava Yolları 14.807.400.000 0,36
Şişe Cam 14.287.500.000 0,94
Sasa Polyester 13.504.100.000 4,87


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan basınından bomba İncirlik iddiası! ABD'li ismin sözleri ortalığı karıştırdı
Gündem

Yunan basınından bomba İncirlik iddiası! ABD'li ismin sözleri ortalığı karıştırdı

Yunan basınının iddiasına göre ABD, İncirlik’teki askerlerini Yunan adalarından birine taşımayı planlıyor. Söz konusu iddia Cumhuriyetçi Sen..
Gündem

"Şu an hastanede yoğun bakımda yatıyor"

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, koronavirüse yakalanan babasının yoğum bakımda tedavi gördüğünü açıkladı.
Kışa girerken nasıl beslenilmeli? Kış öncesi beslenme
Sağlık

Kışa girerken nasıl beslenilmeli? Kış öncesi beslenme

Kışa girerken nasıl beslenilmeli? Kış öncesi beslenme nasıl olmalı? Gribal enfeksiyonların arttığı kış ayları gelmeden önce hangi önlemler a..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı