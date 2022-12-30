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Ekonomi Borsa İstanbul’da yabancıların satış dalgası sürüyor!
Ekonomi

Borsa İstanbul’da yabancıların satış dalgası sürüyor!

Merkez Bankası (MB) verilerine göre Borsa İstanbul endekslerinde yabancıların satışları (325 milyon dolar) üçüncü haftada da sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 13:38:00 -
Borsa İstanbul’da yabancıların satış dalgası sürüyor!

Borsada 339,7 milyon dolarlık hisse alınan 2 Aralık haftasından beri yabancıların çıkışı devam ediyor. Yurt dışı yerleşik kişiler 9 Aralık haftasında 312,5 milyon dolarlık, 16 Aralık haftasında ise 193,9 milyon dolarlık satmıştı.

MB’nin yayımladığı haftalık rapora göre yurt dışı yerleşikler 23 Aralık haftasında hisselerde 325,8 milyon dolarlık net satış kaydedildi.

Yılbaşından itibaren bakıldığında yabancı yatırımcının borsada satıcılı olduğu gözleniyor. 2022’de yabancı yatırımcılar 3,9 milyar dolarlık net hisse senedi sattı. Tahvil tarafında 2022 yılında net satış 2,2 milyar dolar olarak kaydedildi.

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