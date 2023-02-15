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Gündem Borsa İstanbul Grubu duyurdu! Çalışan herkes deprem sonrası depremzedelerin ihtiyaçlarını planlı ulaştırdı!
Gündem

Borsa İstanbul Grubu duyurdu! Çalışan herkes deprem sonrası depremzedelerin ihtiyaçlarını planlı ulaştırdı!

Deprem sonrası hemen harekete geçen Borsa İstanbul Grubu, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay illerine; AFAD ile koordinasyon halinde, deprem bölgesinden gelen talepler doğrultusunda, 5 tırlık yardım ile arama kurtarma çalışmaları için jeneratör ve kesici-delici hiltilerden ve depremzedelerin ısınma ihtiyaçları için elektrikli ve tüplü ısıtıcılardan oluşan 3 tırlık araç ve gereci 2 gün içinde ulaştırdı.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 11:18:00 - 2023-02-15 11:24:56
Borsa İstanbul Grubu duyurdu! Çalışan herkes deprem sonrası depremzedelerin ihtiyaçlarını planlı ulaştırdı!

Deprem sonrası hemen harekete geçen Borsa İstanbul Grubu, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay illerine; AFAD ile koordinasyon halinde, deprem bölgesinden gelen talepler doğrultusunda, 5 tırlık yardım ile arama kurtarma çalışmaları için jeneratör ve kesici-delici hiltilerden ve depremzedelerin ısınma ihtiyaçları için elektrikli ve tüplü ısıtıcılardan oluşan 3 tırlık araç ve gereci 2 gün içinde ulaştırdı.

Yardımlar, depremlerde en büyük yıkımın gerçekleştiği Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay illerinde Borsa İstanbul Grubu çalışanları tarafından, AFAD Deprem Koordinasyon kriz yönetim merkezlerine teslim edilmiştir. Ayrıca, bazı çalışanlarımız deprem bölgelerinde gönüllü olarak çalışmalara katkı vermişlerdir.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor! Uzmanı kan bağışı öncesi bunu asla yapmayın diyerek bir kez daha uyardı!
Depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor! Uzmanı kan bağışı öncesi bunu asla yapmayın diyerek bir kez daha uyardı!

Sağlık

Depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor! Uzmanı kan bağışı öncesi bunu asla yapmayın diyerek bir kez daha uyardı!

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