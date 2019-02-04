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Borsa, haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, yüzde 0,14 artışla 103.078,49 puana çıktı

04 Şubat 2019 Pazartesi 10:00
Borsa, haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,14 değer kazancıyla 103.078,49 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 141,35 puan ve yüzde 0,14 artışla 103.078,49 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi yüzde 0,08 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,66 ile sigorta, en fazla gerileyen ise yüzde 0,15 ile spor oldu.

Cuma günü analistlerin destek olarak nitelendirdiği 102.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü önceki kapanışa göre 1,09 değer kaybıyla 102.937,14 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon ve ihracat verileri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini bildirdi.

ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakereleri ve Brexit gelişmelerinin de gündemi meşgul etmeye devam ettiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 101.200 seviyelerinin destek, 103.400 ve 105.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,26 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,80, en yüksek yüzde 1,85 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,26) göre, bir önceki ay yüzde 20,30 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,59'a yükseleceği hesaplanıyor.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 10:00
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