0553 313 94 23

Borsa, günün ilk yarısında geriledi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 değer kaybederek 102.708,82 puana geriledi

04 Şubat 2019 Pazartesi 13:10
Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,22 azalışla 102.708,82 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 228,32 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,48 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,68 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,40 ile madencilik oldu.

Açıklanan ocak ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasından bulduğu destekle analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 103.400 puanın üzerinin test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, 102.500-103.000 bandında dengelendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta yüzde 1,06 artarak yüzde 1,26 olan beklentilerin altında kaldı.

Analistler, öğleden sonra ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 101.200 seviyelerinin destek, 103.400 ve 105.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 13:10
  1. BIST
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ambulans helikopter kalçası kırılan hasta için havalandı
    1. Ambulans helikopter kalçası kırılan..
    2. Adabı muaşeret
    3. Soner Yalçın, Îran’a Bağışladı Sancağı
    4. 2019 ASDEP personel alımı ne zaman..
    5. Ey ABD senin kulağına küpe olsun
    6. Ocak ayı dış ticaret rakamları..
    7. Boyner'den Sevgililer Günü için..
    8. Bakan Kasapoğlu, Riccardo Fraccari'yi..
    9. Vali Ayhan kapılarını Akit’e açtı!..
    10. 2019 KPSS lisans sınavı ne zaman? 2019..
    11. Sur'da teröristlerin tahrip ettiği..
    12. 2019 ehliyet sınavı ne zaman? Ehliyet..
    13. Aday olamayınca pisliklerini ortaya..
    14. Türkiye-ABD Uzay, Havacılık ve Savunma..
    15. Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı!
    16. 20 bin sözleşmeli öğretmen tercih..
    17. "Birlikte hareket edeceğiz,..
    18. Mali'de Türkiye Eğitim Fuarı düzenlendi
    19. ASELSAN'dan 110 milyon TL'lik sözleşme!
    20. Ticaret Bakanlığı ocak ayı veri bülteni
    AK Partili isim koltuğu MHP'li vekile bıraktı!
    AK Partili isim koltuğu MHP'li vekile bıraktı!
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor