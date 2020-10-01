Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,42 artışla 1.150,07 puandan başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,42 artışla 1.150,07 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi 4,83 puan ve yüzde 0,42 değer kazanarak 1.150,07 puana ulaştı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,60 arttı, holding endeksi yüzde 0,21 düştü. Sektör endeksleri arasında yüzde 1,47 ile en çok kazanan gıda ve içecek olurken, tek düşüş holding oldu.
Analistler, ekonomi yönetiminin arka arkaya attığı normalleşme adımlarının Türk lirası varlıklarını desteklediğini ve piyasalardaki olumlu eğilimin devam etmesinin beklendiğini belirtti.
ABD'deki jeopolitik gelişmeler, yeni tip koronavirüs aşısı ve teşvik paketiyle ilgili haber akışının gündemde kaldığını belirten analistler, dünya çapında açıklanacak imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi verilerinin gündemde olduğunu belirtti. .
Analistler, BIST 100 endeksinde 1.155'in direnç olarak öne çıkarken, 1.120 puanın destek olduğunu bildirdi.