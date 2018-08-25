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Borcu olanlar dikkat! Son tarih 27 Ağustos

Vergi borçlarının yapılandırılmasına yönelik düzenlemeden faydalanmak isteyen vatandaşlar için verilen süre 27 Ağustos Pazartesi günü doluyor.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 11:28
Borcu olanlar dikkat! Son tarih 27 Ağustos

Vergi borçlarının yapılandırılmasına yönelik düzenleme için süre doluyor.

Yapılandırma, 31 Mart 2018 ve öncesi döneme ait vergi borcu, trafik, otoyol ve köprülerden ihlalli geçiş, askerlik, seçim, nüfus gibi cezalar ve öğrenim kredilerini kapsıyor.

Yapılandırmadan yaralanmak isteyenler için son gün 27 Ağustos Pazartesi. Bu tarihe kadar başvurmayanlar yapılandırma hakkını kaybedecek.

Borçlarını peşin ödeyenlere indirim yapılıyor ya da 18 aya kadar taksit seçenekleri bulunuyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı da 2 milyan 821 bin 619 mektup göndererek borçlulara çağrı yapmıştı.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 11:28
  1. Vergi Borcu
  2. vergi borcu yapılandırma
  3. borç yapılandırma
  4. son ödeme günü

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