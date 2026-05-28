Bonservisi 35 milyon euro! Aziz Yıldırım'ın anlaştığı forvet gün yüzüne çıktı

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, Vedat Muriqi ile anlaşmaya varmasının ardından dünya çapında ses getirecek bir golcüyü de transfer etmeye hazırlanıyor.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, 28 yaşındaki Gineli golcü ve menajerlik şirketiyle uzun süredir yürüttüğü görüşmelerde mutlu sona çok yaklaştı.

Taraflar arasında prensip anlaşmasına varıldığı öne sürüldü.

BONSERVİSİ 35 MİLYON EURO

Alman devi Borussia Dortmund'un golcü oyuncusu için kapıyı 35 milyon Euro'dan açtığı belirtilirken, Fenerbahçe yönetiminin bu talebi olumlı karşılayacağı aktarıldı.

Borussia Dortmund formasıyla muazzam bir dönem geçiren Serhou Guirassy, toplamda 46 resmi maçta görev alarak 22 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.