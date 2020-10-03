Son dakika Isparta haberleri | Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi ülkemizde de yerel basın son derece önemli. Her şehirde yayın yapan pek çok gazete, internet sitesi ve televizyon kanalı bulunuyor. bomba32.com internet sitesi Isparta’ya yönelik yerel haberleri ve ulusal haberleri yayınlıyor. Peki, Isparta’da deprem mi oldu?

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Bomba32 canlı yayın | bomba32.com internet sitesi Isparta yerel haberlerini, son dakika gelişmelerini ve ulusal haberlere yer veren bir haber sitesi.

Isparta son dakika haberleri

Isparta’da yaşayanlar ya da Isparta hakkında bilgi almak isteyenler şehirde yaşanan son dakika gelişmelerini, önemli olayları hızla öğrenmek istiyor. Bu sebeple yerel medya kanallarını takip etmeniz daha faydalı olacaktır. Isparta haberlerine internetten, yerel gazete ve yerel tv kanallarından ulaşabilirsiniz.

Isparta hava durumu

Güller şehri Isparta’da yaşayanlar yeni güne başlamadan önce hava durumunu araştırıyor. Hava durumu raporuna MGM internet sitesi ve uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Play Store veya App Store’dan farklı hava tahmin raporu uygulamalarına göz atabilirsiniz.

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Isparta’da deprem mi oldu?

Türkiye bir deprem ülkesi ve bu gerçek sık sık kendini hatırlatıyor. Neredeyse her gün milyonlarca kişi internette son dakika depremlerinin nerede kaç şiddetinde olduğunu araştırıyor. Son dakika depremlerinin bilgilerine AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitelerinden ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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Isparta plaka numarası

32 numaralı plakanın hangi şehri ait olduğu sık sık araştırılıyor. 32 numaralı plaka Isparta’ya aittir.

Isparta alan kodu

Şehirlerarası bir telefon görüşmesi yapacak olan kişiler Isparta’nın alan kodunu merak ediyor. Isparta alan kodu 0246’dır.

Isparta gezilecek yerler

Isparta’ya yolculuk yapacak olanlar kendilerine gezilecek, görülecek yerlerin listesini hazırlıyor. Isparta denildiğinde elbette akla ilk gelen şey güller. Bu sebeple Isparta’da gül ve lavanta bahçelerine doğru bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

Adada Antik Kenti, Eğirdir Gölü, Eğirdir Yeşil Ada, Yazılı Kanyon Milli Parkı, Kuyucak Köyü. Zindan Mağarası, Tarihi Çınar Ağacı, Gölcük Tabiat Parkı gezilecek yerler arasında yer alıyor.

Isparta meşhur yemekleri

Isparta’ya doğru yola çıkacak olanlar bu tarihi şehrin yöresel yemeklerini de merak ediyor. Gül lokumu, gül şerbeti, tatar mantısı, banak, hamursuz, sazan dolması, oğmaç çorbası, irmik çorbası, şalgam aşı, dirgit, su peltesi, yalvaç güllacı ve bakla borani en güzel yöresel lezzetlerdendir.

Isparta hangi bölgede?

Isparta hakkında araştırma yapanlar bu şehrimizin hangi bölgede olduğunu araştırıyor. Isparta, Akdeniz Bölgesi’nde bulunan bir ildir. Isparta, Göller Yöresin’dedir.